Онищенко выступил против отмены ЕГЭ в России

Отказ от Единого государственного экзамена может создать для российской системы образования больше проблем, чем его внедрение в свое время. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, возврат к прежним форматам итоговой аттестации сегодня связан с рядом серьезных трудностей. Он отметил, что процедура приема экзаменов требует особой подготовки и профессиональных навыков со стороны педагогов, а многие современные учителя уже не имеют опыта работы по тем методикам, которые применялись до введения ЕГЭ.

Онищенко обратил внимание на то, что система оценки знаний представляет собой сложный педагогический механизм, требующий специальных компетенций. По его мнению, резкий отказ от действующего формата может негативно сказаться на организации экзаменационного процесса.

Вместе с тем академик уточнил, что его оценка касается существующей системы общего образования и не затрагивает учащихся, которые проходят обучение по альтернативным образовательным программам и методикам.

