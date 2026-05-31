Не простуда, а застой: врач объяснил, почему при больном сердце начинают «затекать» легкие

Сухой кашель, особенно усиливающийся ночью или при физической нагрузке, может оказаться вовсе не признаком простуды, а тревожным сигналом от больного сердца. Хирург Александр Умнов (Государственный университет просвещения) в беседе с Lenta.ru предупредил, что игнорирование такого симптома грозит развитием дыхательной недостаточности и замещением легочной ткани соединительными рубцами.

В медицине существует понятие «сердечный кашель», и путать его с бронхитом опасно для жизни. По словам старшего преподавателя кафедры хирургии Александр Умнова, легкие и кровеносная система тесно взаимосвязаны. Когда сердце начинает работать с перебоями, венозная кровь застаивается, и жидкость просачивается в легочную ткань.

Организм реагирует на это кашлем — причем без всяких внешних раздражителей вроде аллергенов, бактерий или вирусов. Особенно ярко симптом проявляется в положении лежа, когда легкие как бы «затекают», а также при интенсивной ходьбе. Врач объяснил: кашель возникает из-за того, что кровь подтекает в легкие, и это естественная защитная реакция, но одновременно — красный флаг для диагностики.

К чему приводит игнорирование

Если сердце систематически не прокачивает кровь должным образом, сосуды переполняются. Со временем это состояние запускает необратимые процессы:

Развивается пневмосклероз — легочная ткань постепенно замещается грубой соединительной тканью.

Нарушается газообмен, легкие перестают полноценно снабжать организм кислородом.

Возникает дыхательная недостаточность — состояние, которое само по себе может быть летальным.

Умнов подчеркнул: такой тип кашля — потенциальный индикатор тяжелых патологий. В списке возможных диагнозов — порок сердца, инфекционное воспаление сердечной мышцы (миокардит), хроническое воспаление оболочки сердца (перикардит), артериальная гипертензия и ишемическая болезнь.

По словам хирурга, кашель у взрослых и пожилых людей нельзя списывать на усталость или возраст. При выявлении этого симптома врач рекомендовал незамедлительно обратиться за специализированной медицинской помощью, не дожидаясь ухудшения состояния.