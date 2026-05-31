Сборная Канады проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Швейцарии, завершились полуфинальные матчи. Сенсацией стало поражение сборной Канады от команды Финляндии (2:4). Вторым полуфиналистом стала команда хозяев, разгромившая возмутителей спокойствия норвежцев — 6:0.

Канада привезла в Швейцарию весьма достойный состав с Сидни Кросби и молодой звездой НХЛ Маклином Селебрини. Кроме того, в команде были звезды лиги Джон Таварес, Марк Шайфли, Роберт Томас и другие.

В полуфинале счет открыли финны, уже на третьей минуте Патрик Пуйстола открыл счет. Однако первый период остался за «Кленовыми листьями» после шайб Томаса и Дилана Холлоуэя. Решающим стал второй период, когда Александр Барков, Конста Хелениус и Аату Рятю забросили три безответные шайбы. В третьем периоде канадцы пытались переломить ход матча, нанесли 15 бросков в створ ворот, но финны спокойно оборонялись.

Таким образом, сборная Канады осталась в этом сезоне без титулов. На Олимпийских играх в Милане «Кленовые листья» в финале проиграли сборной США.

Соперником сборной Суоми в финале станет Швейцария. Хозяева оборвали норвежскую сказку. Скандинавы впервые в своей истории добрались до полуфинала ЧМ.