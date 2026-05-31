Названы новые штрафы для российских водителей с 1 июня

С 1 июня 2026 года российских автомобилистов ждут ужесточения сразу по нескольким фронтам: камеры начнут штрафовать за выезд на встречную полосу, неоплаченная парковка получит единый по стране тариф в 3500 рублей, а любое отвлечение на телефон — от набора сообщений до скроллинга ленты — попадет под отдельные санкции. Кроме того, с июля водителям с тонировкой стоит ждать автоматических проверок светопропускания, пишет Vologda-poisk.ru .

Самое резонансное нововведение касается выезда на встречную полосу. Если раньше камеры фиксировали это нарушение далеко не везде, то с июня система меняется. Запись с дорожных комплексов будет автоматически выносить водителю штраф в размере 7500 рублей.

Однако расслабляться не стоит: если нарушителя остановит инспектор, наказание окажется куда суровее. В этом случае автомобилисту грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. А тем, кто попадется на встречке повторно, придется распрощаться с водительским удостоверением уже на год.

Парковка: единый стандарт и жесткий тайминг

Еще одно важное изменение коснется городской парковки. Штраф за неоплаченное место теперь станет одинаковым для всех регионов — 3500 рублей. Никаких московских скидок или региональных послаблений больше не будет.

При этом оплатить стоянку нужно будет в течение 15 минут после ее завершения. Система, по замыслу авторов нововведений, должна исключить ситуации, когда водитель «забыл» внести плату.

Телефон: под колпак попадает всё

Отдельный блок мер направлен на борьбу с отвлечением за рулем. Под запрет попадают не только классические разговоры у уха. Как поясняют эксперты, камеры и инспекторы будут фиксировать любые действия с мобильным устройством:

набор текстовых сообщений и электронных писем;

пролистывание соцсетей и мессенджеров;

работа с навигатором во время движения (если водитель держит телефон в руке);

любые другие манипуляции с экраном, отвлекающие от управления.

Тонировка: новый фронт с июля

Помимо июньских перемен, автомобилистам стоит готовиться к усилению контроля за тонировкой с июля. Планируется применение автоматических средств проверки светопропускания стекол. Камеры, оснащенные специальными датчиками, смогут на ходу определять степень затемнения и выписывать штрафы без участия инспекторов.