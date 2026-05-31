Матвей Сафонов обратился к своим хейтерам после финала Лиги чемпионов

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов обратился к своим недоброжелателям после победы в финале Лиги чемпионов УЕФА.

В поединке за трофей ПСЖ взял верх над «Арсеналом» (1:1, 4:3 — пенальти). В серии послематчевых 11-метровых Сафонов не смог отразить ни одного удара, но оказал психологическое воздействие на соперников: игроки «канониров» Эберечи Эзе и Габриэл не попали в створ ворот.

«Что, хейтеры, теперь что скажете?» — сказал Сафонов в видео, опубликованном в его соцсетях.

Французское издание Footmercato выставило Сафонову оценку 5,5 (средняя в команде) и отметило, что у голкипера было мало шансов справиться с единственным ударом в створ, когда на шестой минуте матча Кай Хаверц открыл счет.