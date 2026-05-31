В Госдуме предложили поощрять отказ от курения льготами и дополнительными выходными

Дополнительные оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации, льготные путевки в санатории и налоговые послабления могут стать эффективными мерами для стимулирования отказа от курения и популяризации здорового образа жизни. Такое мнение высказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Инициатива прозвучала во Всемирный день без табака, который ежегодно отмечается 31 мая по решению Всемирной организации здравоохранения. Эта дата призвана привлечь внимание к последствиям употребления табака и мерам по снижению распространенности вредной привычки.

По мнению парламентария, государству следует активнее развивать систему поощрений для граждан, которые отказываются от курения и уделяют внимание своему здоровью. В качестве возможных стимулов он назвал дополнительные оплачиваемые дни для прохождения профилактических обследований, скидки на санаторно-курортное лечение, а также различные налоговые льготы.

Леонов считает, что акцент необходимо делать не на ужесточении ограничений, а на создании условий, при которых здоровый образ жизни будет приносить человеку ощутимую выгоду. По его оценке, такой подход способен сформировать более устойчивую мотивацию к отказу от вредных привычек.

Депутат также отметил, что отдельные коммерческие организации и государственные структуры уже применяют подобные механизмы поддержки сотрудников. По его мнению, аналогичные стимулы целесообразно внедрять на федеральном уровне, чтобы увеличить число россиян, выбирающих здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что Чечня, Чукотка и Краснодарский край стали самыми некурящими регионами.