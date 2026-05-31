Дмитрий Бивол защитил два пояса в полутяжелом весе

В Екатеринбурге прошел вечер бокса RCC, который возглавлял титульный бой за пояса WBA и IBF в полутяжелом весе между действующим чемпионом Дмитрием Биволом и немецким боксером Михаэлем Эйфертом.

Бивол проводил первый бой с февраля 2025 года, когда он победил Артуром Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом. Длительный простой был вызван операцией на позвоночнике и восстановлением после нее.

В Екатеринбурге Бивол победил единодушным решением судей. На всех судейских записках был одинаковый счет 120-107, что подтверждает преимущество российского боксера. Еще в первом раунде Бивол отправил соперника в нокдаун.

После поединка россиянин отметил, что он не имеет права жаловаться на последствия травм, если дал согласие на поединок.