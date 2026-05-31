Эксперт назвал главные ошибки владельцев септиков

Основной причиной неисправностей септиков становятся не ошибки при установке оборудования, а нарушения правил эксплуатации со стороны владельцев. Об этом « Газете.Ru » сообщил кандидат сельскохозяйственных наук и главный технолог компании «Септизим» Георгий Холостов.

По словам специалиста, многие собственники загородных домов ошибочно воспринимают септик как обычную накопительную емкость. Однако система функционирует благодаря работе полезных микроорганизмов, которые перерабатывают органические отходы. Нарушение этого биологического баланса может привести к сбоям в работе очистных сооружений.

Эксперт отметил, что наибольший вред септикам наносят агрессивные химические средства, содержащие хлор вещества, жиры, антибиотики, строительные смеси и различный неразлагаемый мусор. Такие отходы способны уничтожать полезную микрофлору или провоцировать засоры, что впоследствии приводит к появлению неприятного запаха и снижению эффективности очистки.

Еще одной распространенной причиной проблем специалисты называют отсутствие регулярного обслуживания. По мере эксплуатации в системе накапливается осадок, который необходимо своевременно удалять. Игнорирование этой процедуры способствует заиливанию и ухудшает отвод сточных вод.

Дополнительные риски возникают на дачах сезонного проживания. После длительного простоя резкое увеличение объема стоков создает повышенную нагрузку на систему и нарушает естественные процессы очистки.

Среди первых признаков неисправности эксперт выделил устойчивый запах канализации возле септика или внутри дома, замедленный слив воды, характерное бульканье в трубах, обратный подпор стоков, а также появление луж в районе дренажного поля. По его словам, такие симптомы требуют оперативного вмешательства.

При возникновении проблем специалист рекомендует прекратить использование агрессивной химии, проверить уровень накопившегося осадка и при необходимости провести откачку. Для восстановления биологических процессов могут применяться специальные биопрепараты, однако в случае сильного заиливания дренажной системы может потребоваться ее промывка или замена.

Эксперт подчеркнул, что своевременное реагирование на первые признаки неисправности позволяет избежать серьезных поломок и значительных расходов на ремонт автономной канализации.

Ранее сообщалось, как обезопасить участок от побегов, травм и отравлений.