Россиянам объяснили правила и традиции Святой Троицы 31 мая

Православные верующие 31 мая встретят один из самых почитаемых праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу, который считается днем рождения Христианской церкви. В церкви объяснили, какие традиции идут еще из апостольских времен (украшение храмов березой и полевыми цветами), а какие запреты (на мытье, стрижку или рукоделие) являются языческими пережитками, от которых лучше отказаться.

Праздник получил свое второе имя — Пятидесятница — не случайно: его отмечают ровно через 50 суток после Пасхи. Согласно библейскому преданию, именно в этот день на собравшихся в Иерусалиме апостолов сошел Святой Дух. Он явился в виде огненных языков, наделив учеников Христа удивительной способностью говорить на разных языках, чтобы нести благую весть по всему миру.

Церковь рекомендует верующим начать праздничное утро с посещения Божественной литургии и Великой вечерни. При этом храмы и дома в этот день принято преображать: свежие березовые ветки и луговые цветы символизируют обновление жизни и духовное возрождение. Пост на Троицу отменяется, поэтому на стол можно ставить мясные и молочные блюда, выпечку. Умеренное количество вина не возбраняется, однако чрезмерное его употребление, разумеется, осуждается.

Что разрешено, а что лучше не делать

Служители церкви проводят четкую границу между подлинными духовными предписаниями и народными суевериями, доставшимися в наследство от языческих времен. Вот основные моменты:

Запреты-фейки. Не стоит верить в табу на купание, мытье головы, стрижку или рукоделие. Это пережитки, не имеющие отношения к христианству.

Работа. Трудиться по необходимости или служебному долгу можно. Но если есть выбор между храмом и огородом, посещение церкви является приоритетом. Пренебрегать службой ради грядок недопустимо.

Кладбище. В день Троицы поминать усопших не принято. Это праздник живых, поэтому визиты на погосты лучше перенести на другой день.

Таинства. Крестить ребенка 31 мая разрешается. А вот венчание в великие двунадесятые праздники не проводится — это правило остается в силе.

Что касается погодных примет, народная молва связывает дождь на Троицу с урожайным летом и богатым сезоном сбора грибов, а радугу — с благополучием в доме. А вот жара в этот день, как считают в народе, может предвещать засуху.