Мозг на паузе: эксперт назвала завтрак, который проваливает ЕГЭ за 60 минут

Завтрак перед сдачей ЕГЭ может либо обеспечить мозг стабильным топливом на несколько часов, либо погрузить ученика в сонную одурь уже через час после еды. Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ольга Тарасова рассказала ТАСС , из каких трех компонентов должен состоять здоровый прием пищи, а также перечислила продукты, которые категорически нельзя ставить на стол в день экзамена.

Главная задача утреннего меню — избежать скачков сахара в крови. По словам эксперта, идеальный завтрак строится на трех китах: медленных углеводах (50-60% тарелки), белках (20-25%) и небольшом количестве жиров (5-10%). Такое сочетание позволяет мозгу получать глюкозу равномерно в течение 3-4 часов без провалов энергии.

В качестве базы специалист рекомендует гречку, овсянку (только не быстрого приготовления), бурый рис или цельзерновые макароны. Белковую часть обеспечат вареное яйцо, омлет, нежирный творог, куриная грудка или рыба. Жиры можно добавить буквально чайной ложкой растительного масла в кашу или ломтиком сыра.

Однако важен не только состав, но и объем. Тарасова подчеркивает: тарелка не должна напоминать гору. Переполненный желудок оттягивает кровь к органам пищеварения, провоцируя сонливость. Оптимальная порция — примерно с детский кулак (200-300 мл по объему, что соответствует 400-450 килокалориям).

Что попадает под строгий запрет

Эксперт выделила несколько категорий продуктов, которые могут свести на нет все усилия:

Быстрые углеводы натощак. Сладкая булка, шоколадка, сахар в чае или мюсли с медом дают резкий скачок сахара, за которым следует столь же резкое падение. Итог через 40-60 минут: вялость, раздражительность, тремор рук и голод.

Жирная и жареная пища. Такая еда требует активного притока крови к желудку, отнимая ресурсы у мозга. Результат — тяжесть, тошнота и острое желание прилечь.

Непривычные продукты. Экзотические фрукты (киви, авокадо) или острая кухня могут вызвать аллергию или вздутие просто потому, что пищеварительная система с ними не знакома. Эксперименты в день икс исключены.

Кофе и энергетики. Кофеин на голодный желудок стимулирует выработку сока, что грозит изжогой и болью, а через полтора часа наступает «рикошетная» сонливость.

Молоко и грубая клетчатка. Многие подростки не усваивают лактозу, что ведет к метеоризму. Избыток клетчатки, в свою очередь, может спровоцировать спазмы и газообразование в самый ответственный момент.

