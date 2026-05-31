Стоматолог назвал продукты, которые сильнее всего вредят зубам

Старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Константин Логинов в беседе с РИА Новости рассказал, какие продукты наиболее негативно влияют на состояние зубов в течение дня. По словам специалиста, в список вредной пищи попали булочки, бутерброды, мороженое, пирожные и кофе.

Врач пояснил, что привычные многим перекусы, содержащие простые углеводы и имеющие мягкую липкую консистенцию, способствуют снижению уровня pH в полости рта (то есть повышению кислотности). Такая среда, по его словам, является идеальной для размножения патогенных микроорганизмов, которые питаются остатками сладкой пищи. В результате неизбежно наступает деминерализация зубных тканей.

Особенно к этому, добавил Логинов, приводят частые перекусы и регулярное употребление кофе. Чтобы защитить зубы, стоматолог рекомендовал после каждого приема пищи использовать ирригатор или хотя бы прополоскать рот обычной водой. Этот простой метод, подчеркнул он, является идеальным форматом защиты полости рта.

Ранее диетолог назвала лучшее время для еды.