Гуменник легко выиграл квалификацию в Пекине: что его ждет на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник уверенно занял первое место на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года, который прошел в Пекине.

Гуменник набрал по сумме двух программ 262,82 балла — это хуже его личного рекорда на международных соревнованиях в 2021 году.

Почему Гуменник рисковал

В короткой программе российский фигурист набрал 93,80 балла с безошибочным прокатом и серьезно оторвался от конкурентов. Гуменник понимал, что задача попадания в топ-5 и завоевания олимпийской лицензии уже практически решена, поэтому на произвольную программу заявил сложнейший контент с пятью четверными прыжками.

Все заявленные прыжки спортсмен выполнил, но почти все — с ошибками. Судьи оценили произвольную программу в 169,02 балла, в сумме 262,82 — это не тот результат, с которым на Олимпиаде можно рассчитывать на медали.

В Пекине Гуменник был в другом положении, чем российская фигуристка Аделия Петросян. Аделия приехала на квалификационный турнир без тренера, после травмы, плюс у нее были более серьезные соперницы — в частности, чемпионки Европы Анастасия Губанова из Грузии и бельгийка Луна Хендрикс. Поэтому россиянка предпочла не усложнять программу и обошлась без элементов ультра-си, которые в ее арсенале, разумеется, имеются. Гуменник имел право рискнуть с пятиквадкой.

Фото: [ Федерация фигурного катания на коньках России ]

Что будет на Олимпиаде

Пробовать сложную программу Гуменнику в Милане в любом случае придется. Без этого борьбы за олимпийские медали просто не может быть.

На последнем чемпионате мира невероятный американец российского происхождения Александр Малинин набрал 318,56 балла. До этого результата дотянуться практически невозможно. У бронзового призера Юмы Кагиямы из Японии было 278,19 балла. Гуменник этот результат превосходил, но на внутренних соревнованиях с гораздо более лояльным судейством. Пекинский же результат позволил бы россиянину на чемпионате мира лишь замкнуть десятку. Поэтому ошибки необходимо убирать — времени на исправление еще достаточно.

На Грани-при России в Красноярске Гуменник выиграл с результатом 314,54. Там он откатал своего «Евгения Онегина» почти идеально — даже с поправкой на отечественное судейство такой прокат позволил бы бороться за самые высокие места.

Фото: [ ISU ]

Мнение экспертов

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала правильным решение Гуменника идти на риск с пятиквадкой в произвольной программе.

«Дело в том, что после того, как мы были отстранены от соревнований, о нас мало кто знает. У Пети не очень большой опыт в международных соревнованиях, ему нужно завоевывать свои какие-то позиции. Поэтому необходимо отстаивать себя на каждом старте», — сказала Бестемьянова.

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина подчеркнула, что в подготовке к Олимпиаде нужна будет гибкость.

Призер Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух предложил не судить Гуменника и Петросян по сентябрьским выступлениям — они выполняли задачу попадания на Игры и успешно с ней справились.

Призер чемпионата мира Алена Леонова сказала, что прокат произвольной программы у Гуменника получился «тяжеленький», но отметила, что у фигуриста есть огромный запас и всеми элементами он прекрасно владеет.