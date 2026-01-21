Хайкин сдержал Холанда, ПСЖ проиграл в «лучшем матче сезона», «Реал» выместил зло на «Монако»: обзор Лиги чемпионов

«Сити» провалился в Норвегии

Норвежский «Буде/Глимт» принимал английский «Манчестер Сити» с главным футболистом Норвегии Эрлингом Холандом на острие атаки. Но голкипер Никита Хайкин сдержал и грозного Эрлинга, и его мастеровитых партнеров.

Хозяева в середине первого тайма огрызнулись двумя результативными контратаками, которые завершил датчанин Каспер Хег. Во втором тайме Йенс-Петтер Хеуге довел счет до разгромного, но Райан Шерки один мяч отквитал — 3:1. А затем полузащитник «Сити» Родри схватил две желтых карточки подряд за фолы в центре поля, и стало понятно, что вдохновенный «Буде/Глимт» не остановить.

Для норвежцев это первая победа на общем этапе, которая сохранила теоретические шансы на плей-офф.

Досада Луиса Энрике

Фото: [ УЕФА ]

«Спортинг» одержал важнейшую для себя победу над действующим обладателем трофея. На 74-й минуте колумбийский нападающий Луис Суарес отправил мяч в ворота ПСЖ, подкараулив отскок. Хвича Кварацхелия классным ударом сравнял счет, но в самой концовке Луис Суарес преуспел на добивании.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике был крайне разочарован и проклинал мировую несправедливость. Он заявил, что его команда провела лучший матч в сезоне и поражения уж точно не заслуживала. Испанский специалист отметил, что весь матч на поле видел только одну команду, а победила другая. Описывая такое положение вещей, Луис Энрике употребил несколько крепких выражений.

А «Спортинг» догнал ПСЖ по очкам (по 13), команды занимают места на границе топ-8.

Клуб Головина попался под горячую руку «Реалу»

Фото: [ УЕФА ]

Великий «Реал» переживает период некоторой турбулентности: потерпели ряд чувствительных поражений, сменили главного тренера. В этот недобрый час в Мадрид пожаловал «Монако» Александра Головина.

Хозяева разнесли соперника со счетом 6:1. Звезды «Реала» были беспощадны. Килиан Мбаппе оформил дубль, а Винисиус Жуниор — 1+2. Еще по голу забили Франко Мастантуоно и Джуд Беллингем, а Тило Керер срезал мяч в собственные ворота. У «Монако» Йордан Тезе забил мяч престижа. Александр Головин был на поле до 84-й минуты.

«Было по-настоящему важно закрепиться в лидирующей восьмерке. В целом, команда показала отличную игру. Я очень доволен. По-настоящему хорош был Винисиус. Он остро смотрелся всякий раз, когда получал мяч, и создал множество голевых моментов», — сказал после матча Джуд Беллингем.

Безупречный «Арсенал»

Фото: [ УЕФА ]

«Арсенал» оформил седьмую победу в семи матчах и первым обеспечил себе место в 1/8 финала. Теперь «канониры» могут спокойно наблюдать за играми 1/16 финала и дожидаться соперника. В последней игре общего этапа против «Кайрата» они наверняка используют ротацию состава, так как продолжают борьбу за трофеи во всех турнирах.

В отчетном туре «Арсенал» убрал в гостях «Интер» (3:1). Габриэль Жезус воткнул два к 30-й минуте, а вышедший на замену Виктор Дьокереш поставил победную точку. У «Интера» отличился Петар Сучич.

«Кайрат» потерял шансы на плей-офф

Фото: [ УЕФА ]

«Кайрат» мог рассчитывать на попадание плей-офф только в случае побед в двух оставшихся матчах. Но и «Брюгге» нужны были очки, и бельгийцы устроили в гостях разгром (4:1). «Кайрат» смог отметиться только эффектным голом Адилета Садыбекова, который стал единственным домашним мячом для чемпионов Казахстана.

«Кайрат» набрал единственное очко в турнире, сыграв вничью с другим дебютантом, «Пафосом» (0:0), который на тот момент еще тренировал теперь уже спартаковец Хуан Карлос Карседо.

Другие результаты

Фото: [ УЕФА ]

«Копенгаген» добыл ничью в матче с «Наполи» (1:1). Экс-спартаковец Джордан Ларссон сравнял счет, добив мяч после нереализованного пенальти.

«Олимпиакос» закрепился в зоне плей-офф после домашней победы над «Байером» (2:0). Лучшим игроком матча признан голкипер Костас Дзолакис, несколько раз спасший хозяев.

«Тоттенхэм» серьезно повысил шансы на первую восьмерку, обыграв дортмундскую «Боруссию» (2:0). Защитник Кристиан Ромеро замкнул прострел, а форвард Доминик Соланке отметил голом свое возвращение после травмы.

«Вильярреал» провалил нынешнюю Лигу чемпионов — одно очко, как у «Кайрата», и досрочный вылет. На своем поле испанцы проиграли проблемному «Аяксу» (1:2).