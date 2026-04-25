Ученые выяснили, какое количество детей снижает риск инсульта у женщин

Американские ученые из Техасского университета в Сан-Антонио и других научных центров обнаружили неожиданную связь между количеством рожденных детей и риском инсульта у женщин. Результаты из исследования опубликованы на страницах научного журнала JAMA.

Оказалось, что у тех женщин, кто рожал три и более раз, вероятность столкнуться с острым нарушением мозгового кровообращения заметно ниже, чем у остальных. Исследование проводилось в рамках знаменитого Фрамингемского проекта, который ведется с 1948 года и считается одним из самых авторитетных в кардиологии.

Ученые наблюдали за 1882 женщинами, у которых на момент начала исследования не было инсульта. Средний возраст участниц составил шестьдесят один год. Наблюдение длилось 18 лет. За это время специалисты фиксировали все случаи инсульта, а также с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) отслеживали скрытые повреждения мозга — так называемую немую сосудистую патологию. Всего за 18 лет инсульт случился у 126 женщин.

Статистический анализ данных привел к любопытным выводам. У многодетных участниц — с тремя и более живорожденными детьми — риск инсульта оказался ниже. Та же закономерность прослеживалась и в отношении других сосудистых заболеваний головного мозга. Иными словами, женщины, которые родили трех и больше детей, в среднем имели более здоровые сосуды мозга, чем те, у кого детей было меньше или не было вовсе.

Что это значит для практической медицины? Авторы работы полагают, что количество родов у женщины можно рассматривать как дополнительный фактор риска инсульта. Причем фактор этот, судя по данным, не повышает риск, а наоборот — снижает его. Но важно понимать: исследование не утверждает, что многодетность напрямую защищает от инсульта. Речь идет о статистической связи, которую нужно проверять и объяснять.

Возможно, здесь играют роль гормональные изменения во время беременности или особенности образа жизни многодетных матерей. Тем не менее, ученые предлагают включить число живорождений в клинические правила прогнозирования инсульта у женщин. Это может повысить точность оценки рисков и помочь врачам вовремя назначать профилактику.

Интересно, что другие репродуктивные факторы — возраст первой менструации, возраст наступления менопаузы, а также использование заместительной гормональной терапии — не показали значимой связи с риском инсульта. То есть важна не столько длительность репродуктивного периода или гормональная поддержка, сколько именно сам факт многократных родов.

