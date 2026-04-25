Четыре весенних гриба, которые незаслуженно обходят стороной

Уже в апреле в лесах Подмосковья появились первые весенние грибы. Среди них есть те, которые многие незаслуженно обходят стороной. Сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие грибы, несмотря на их странный вид, можно смело отправлять в корзину и как их отличить от ядовитых двойников.

1. Сморчок и сморчковая шапочка

Это самые ранние съедобные грибы, за которыми можно отправляться, как только сойдет снег.

«Сморчки и сморчковые шапочки — самые лакомые первые грибы. Они достаточно крупные, деликатесные и очень популярные не только у нас, но и во всем мире», — отметил эксперт.

Эти грибы узнаваемы: их шляпки обычно имеет ячеистую структуру, напоминающую пчелиные соты, конической или яйцевидной формы. Цвет варьируется от светло-бежевого до темно-коричневого с сероватым оттенком. Сморчки ценятся за нежный вкус, аромат и текстуру.

2. Трутовик

Трутовики — объемная группа грибов, среди которых есть интересные экземпляры. Весной, по словам миколога, встречается серно-желтый трутовик, растущий на остатках деревьев или на живых ослабленных лиственных породах.

«Из-за яркого цвета его трудно с чем-то спутать. Пока он совсем молоденький, он мягкий. Если чуть перерастет, становится деревянистый, невкусный», — объяснил Дьяков.

Он добавил, что этот гриб лучше мариновать.

3. Рядовка майская, или гриб святого Георгия

В мае появляется один из первых крупных шляпочных грибов — рядовка майская, или гриб святого Георгия. Его название связано со способностью расти группами, рядами, а также с христианским праздником — Днем святого Георгия Победоносца, который отмечается 6 мая. Как раз это время совпадает с периодом массового плодоношения рядовки.

«Это крупный гриб с центральной ножкой, светло-бежевого цвета. Отличается тем, что пахнет лежалой мукой. Растет очень часто на газонах. Но в городе не рекомендую его собирать», — сказал собеседник издания.

Майский гриб подходит для жарки, варки, засолки. Он универсальный и может стать украшением любого блюда.

Дьяков также подчеркнул, что с рядовками нужно быть особо осторожным, потому что среди них встречаются ядовитые двойники.

4. Саркосцифа алая

Еще один необычный гриб, который можно встретить уже сейчас, — саркосцифа алая.

«Это оранжевые чашечки, которые растут в низинах, обычно в хвойных лесах, вдоль дорог. Гриб очень тяжело собирается, долго чистится, не обладает ярко выраженным вкусом, консистенция хрящеватая. Но ценится за красоту. Дело в том, что если его замариновать в небольших баночках, то цвет остается. И его используют для украшения блюд», — поделился Дьяков.

В заключение эксперт напомнил, что лучше не экспериментировать с грибами, если возникает сомнение насчет их съедобности.

