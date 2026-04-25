Почему дорожные камеры продолжают штрафовать даже при полном отключении интернета

В последнее время жители Москвы и других крупных российских городов все чаще сталкиваются с перебоями в доступе к интернету. Власти объясняют это мерами по обеспечению безопасности. Водители же начали беспокоиться: а как такие сбои влияют на работу дорожных камер фотовидеофиксации? Ведь если нет связи, то, возможно, и штрафы не приходят?

В МВД дали четкий ответ — камеры работают автономно и продолжают фиксировать любые нарушения.

Как пишет интернет-портал 110km.ru со ссылкой на заместителя начальника УОС МВД России Юрия Титова, современные камеры оснащены собственными функциями фото- и видеосъемки. Они действуют в автоматическом режиме, не нуждаясь в постоянном подключении к сети.

Таким образом, когда интернет пропадает, устройство не перестает снимать. Данные о каждом нарушении — номер машины, время, место, скорость и так далее — сохраняются локально во внутренней памяти камеры. Как только связь восстанавливается, вся накопленная информация автоматически передается в центр обработки данных. Штраф будет выписан на общих основаниях, просто чуть позже. Фиксация нарушения происходит на месте, а передача информации — уже после появления сети.

По такому же принципу работают и многие другие автономные технологии. Например, современные роботы-доставщики и беспилотные автомобили тоже принимают решения локально. Их датчики и вычислительные блоки позволяют ехать, объезжать препятствия и доставлять грузы даже при полном отсутствии доступа к сети. Это стандартный режим для техники, которая спроектирована с расчетом на возможные перебои.

Таким образом, водителям не стоит рассчитывать на временные неполадки с интернетом как на возможность безнаказанно нарушить правила. Камеры продолжают выполнять свои функции независимо от технических условий. Система фиксации нарушений правил дорожного движения остается надежной и эффективной даже при временных сложностях с сетью.

