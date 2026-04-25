Почему продажа iPhone без полной очистки памяти превращается в утечку всех ваших данных

Владельцы iPhone часто продают свои старые устройства, чтобы купить новые, но из-за небрежной подготовки к продаже многие теряют доступ к собственным личным данным, пишет itinfo.media. Неаккуратная очистка телефона может привести к утечке приватных сведений, и тогда новый хозяин узнает о вас почти все.

Эксперты по компьютерной безопасности бьют тревогу: некоторые пользователи всерьез считают, что достаточно стереть несколько снимков и удалить пару программ. На самом деле защита конфиденциальности требует гораздо более тщательных действий.

В памяти iPhone хранится не только галерея: это и все контакты с номерами родных и коллег, и привязка к учетной записи Apple, и облачная информация, и коды доступа к разным сервисам, и подключение к почте, мессенджерам, банковским приложениям. Если не провести полную чистку, новый владелец "некачественно зачищенного" устройства может получить огромное количество данных предыдущего хозяина. Бывали случаи, когда люди находили на купленном с рук телефоне чужие семейные фото, копии паспортов, переписки и даже логины с паролями от социальных сетей.

Как же правильно подготовить iPhone к продаже? IT-специалисты дают четкие рекомендации. Во-первых, до продажи необходимо выполнить сохранение всей важной информации через сервис iCloud. Это делается в настройках телефона. Во-вторых, отключить учетную запись Apple — так называемый Apple ID. Для этого нужно зайти в параметры, нажать на свой профиль, выбрать выход, ввести ключ безопасности, если он установлен. Телефон перестанет быть привязан к аккаунту.

В-третьих, нужно провести полную очистку данных до заводских параметров. Это можно сделать в разделе «Основные», далее «Перенос или сброс», затем «Стереть контент и настройки». Телефон сам перезагрузится и станет чистым, как из магазина.

Только такой подход — три обязательных шага — гарантирует, что ваши личные данные не окажутся в руках посторонних людей. Не ленитесь и не надейтесь на авось. Лучше потратить 10 минут на правильную очистку, чем потом несколько месяцев разбираться с последствиями утечки.

