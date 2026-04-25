«Не грех, а обратная связь»: РПЦ разрешила прихожанам критиковать храмы в интернете

Православные верующие в России все чаще оценивают храмы в интернете: пишут отзывы на городских форумах, в социальных сетях и на специальных сервисах. Причем оценки бывают не только хвалебными, но и резко негативными, пишет «Бриф24».

Люди жалуются на внешний вид церквей, конфликты с церковнослужителями, неудобное расписание богослужений, огромные очереди и даже на архитектуру. В ответ на священнослужители отмечают: такие комментарии не считаются грехом, если они выражены корректно и без грубости.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации (СМИ) Вахтанг Кипшидзе объяснил: отзывы в сети не являются какой-то проблемой для церкви. Наоборот — объективные комментарии, которые высказаны без оскорблений и хамства, принимаются во внимание. Их даже используют в работе с прихожанами, чтобы улучшить взаимодействие.

То есть, если человек написал, что в храме не хватает скамеек или что расписание богослужений неудобно для работающих людей, такую обратную связь вполне можно учесть. Ведь задача церкви — не только спасать души, но и быть ближе к людям.

Священнослужители признают: угодить всем абсолютно невозможно. Кто-то любит старинную архитектуру, а кому-то она кажется мрачной. Одному прихожанину удобно раннее утреннее богослужение, другому — вечернее. При этом конфликты с отдельными священниками тоже случаются.

Универсального подхода к откровенным нападкам и грубым высказываниям пока не существует. Каждый случай рассматривается отдельно. Если в комментарии звучат матерные слова, хула или призывы к беспорядкам — это уже нарушение не только церковных, но и светских норм.

