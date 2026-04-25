Миф о чистоте римской элиты развенчан: ночные горшки из болгарского лагеря указали на антисанитарию

Долгое время историки и археологи считали, что римская элита жила в чистых условиях, пользовалась банями и акведуками, а потому редко болела кишечными инфекциями. Новое исследование болгарских и международных ученых разрушает этот миф, пишет naked-science.ru. Оказывается, даже высокопоставленные военные командиры страдали от паразитов, которые обычно связывают с антисанитарией. Секрет раскрыли обычные ночные горшки — сосуды, которые обнаружили на территории Болгарии, в местах римских поселений II-IV веков нашей эры.

Раньше о здоровье древних римлян судили по письменным источникам, остаткам зданий, а также по образцам из сточных ям и общественных туалетов. Но эти данные не всегда точны — в общественные уборные могли попадать отходы от разных людей, включая рабов и прохожих. Ночные горшки дают более надежные сведения, потому что содержат экскременты только жильцов конкретного дома или виллы. Именно их и решили изучить ученые.

Исследователи взяли четыре горшка из военного лагеря под названием Нова и из города Маркианополь. Три из четырех оказались пригодны для анализа. Ученые применили целый арсенал методов: микроскопию, молекулярный анализ, то есть полимеразную цепную реакцию, а также иммуноферментный анализ.

Первый метод показал яйцо ленточного червя из рода Taenia — того самого, который вызывает тениоз и свиной цепень. Иммуноферментный тест выявил антигены двух опасных кишечных паразитов — криптоспоридия и дизентерийной амебы. Причем открытие криптоспоридия — сенсация. Раньше считалось, что этот возбудитель появился в Старом Свете гораздо позднее. Новые данные отодвигают его присутствие в Европе на четыре столетия назад.

В одном из ночных горшков нашли сразу трех возбудителей: ленточного червя, дизентерийную амебу и криптоспоридий. Как же они попали в организм римских военачальников, которые жили в относительной роскоши?

Исследователи установили, что жители той виллы не держали скота. Значит, заражение произошло не через мясо, а через загрязненную воду. Акведук, который питал военный лагерь Нова, брал воду из реки Дунай. А в Дунай, в свою очередь, сбрасывалась канализация из прибрежных поселений. Во время паводков сточные воды смешивались с питьевой, и вся эта смесь попадала в акведук. Кроме того, римляне широко использовали человеческие экскременты как удобрение для полей. Яйца паразитов с овощами и зеленью возвращались на стол. Вот так утонченная цивилизация, подарившая миру бетон и термы, сама себе устраивала хроническое заражение.

Ученые продолжают анализировать находки, чтобы восстановить подлинную картину жизни древних. А пока ясно: на чистоте Рима можно смело ставить жирный знак вопроса.

