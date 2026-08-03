Россияне подсчитали реальную цену работы в офисе: у четверти уходит более 10% зарплаты

Работа из офиса незаметно съедает ощутимую часть зарплаты. Россияне подсчитали, во сколько им обходятся дорога, обеды и содержание рабочего гардероба. Результаты опроса платформы «Кукушка» изучила « Газета.Ru ».

Цифры заставляют задуматься. Почти половина сотрудников — 41% — тратят на проезд от двух до пяти тысяч рублей ежемесячно. Еще 28% отдают за дорогу более пяти тысяч. И лишь шестеро из ста добираются до работы бесплатно: пешком или за счет работодателя.

Но транспорт — лишь часть статьи расходов. К нему добавляются перекусы, кофе, парковка и химчистка костюмов. В совокупности у 37% опрошенных на офисную жизнь уходит от пяти до десяти тысяч рублей в месяц. Каждый пятый укладывается в пять тысяч. А 11% респондентов и вовсе тратят свыше двадцати тысяч.

Особенно болезненно эти суммы выглядят в процентах от заработка. У 37% работников офис забирает 6–10% дохода, а каждый четвертый теряет больше десятой части зарплаты.

Главными пожирателями бюджета участники опроса назвали еду и напитки (38%), а также саму дорогу (25%). Примечательно, что 14% людей дороже всего обходится не кошелек, а время в пути, еще 10% — эмоциональное выгорание.

Начальство покрывать эти издержки не спешит. Почти половина опрошенных не получают от компании ни копейки. Транспорт оплачивают лишь 11% сотрудников, питание — 15%. Основная масса льгот сводится к ДМС и спортзалу, что не компенсирует ежедневные траты.

Неудивительно, что большинство россиян выступают за доплаты. Полную компенсацию проезда и обедов поддерживают 34%, частичную — 29%. Лишь 13% считают такие расходы сугубо личным делом работника.

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