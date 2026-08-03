Приморье заливает: 16 домов ушли под воду в Спасске-Дальнем

Приморский край уходит под воду. Сразу несколько муниципалитетов пострадали от мощных ливней, в городе Спасск-Дальний затопило жилые кварталы. Оперативную сводку на утро 3 августа опубликовало региональное управление МЧС. Об этом пишет ТАСС .

Стихия ударила по четырем муниципалитетам. В самом Спасске-Дальнем вода зашла в 16 жилых домов. Кроме того, на территории края подтопленными оказались 182 приусадебных участка. Спасатели держат ситуацию на особом контроле.

Реки продолжают вздуваться. За сутки уровень воды поднялся на 0,7–2,2 метра, а на реке Спасовка скачок достиг четырех метров. На Арсеньевке пик паводка уже проходит или ожидается в ближайшие часы, но критических отметок гидрологи не прогнозируют. Основной удар сейчас принимает верхнее течение Уссури и ее малые притоки.

В Чугуевском районе максимальные уровни воды придутся на 2–3 августа, подтопление прилегающих территорий здесь продолжится. Жителям Кировского района стоит готовиться к неприятностям 3–4 августа, когда реки могут достичь неблагоприятных отметок.

Ранее сообщалось, что Московскую область накрыли грозы и сильный дождь.