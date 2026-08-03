Бизнес-консультант объяснил, как открыть свое дело в деревне

Эксперт пояснил, что в 2026 году условия для аграрного стартапа стали заметно выгоднее. Аренда или покупка помещения за городом стоят копейки, конкуренция почти отсутствует, а вместо скромного «Агростартапа» теперь работает единый грант до 30 миллионов рублей. Новичкам доступно от трех до пяти миллионов — на эти деньги можно купить технику, скот и запустить первичную переработку.

Русяев перечислил самые перспективные направления. Сыроварня, пасека, питомник растений, разведение птицы и ягодные плантации демонстрируют стабильный спрос. Маркетплейсы и соцсети решили главную проблему — сбыт. Теперь продукт из глубинки через пункты выдачи доезжает до городского покупателя, и место производства больше не решает судьбу выручки. Отдельный тренд — агротуризм: глэмпинги и гастрономические туры привлекают платежеспособную публику на выходные. Появился и целевой грант до 10 миллионов рублей на сельскую пекарню, ведь свежий хлеб в малых населенных пунктах — настоящий дефицит.

Юридическая оболочка подбирается под масштаб. Для пробы спроса хватит личного подсобного хозяйства и статуса самозанятого с налогом 4–6% и без отчетности. Когда дело пойдет, регистрируется КФХ — это открывает путь к грантам и льготным кредитам, а налог составит всего 6% с разницы между доходами и расходами.

Ранее сообщалось, что МВД России призвало ограничить публикацию личных данных в соцсетях из-за рисков вербовки.