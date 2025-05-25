«Химкам» и «Черноморцу» запретили играть в РПЛ: полная неразбериха в зоне переходов

Это еще больше запутало ситуацию с тем, кто будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в будущем сезоне.

Кто займет место «Химок»

РФС уже назвал участников стыковых матчей, изменений здесь не будет. «Ахмат» сыграет с «Уралом», а «Пари НН» встретится с «Сочи».

Подмосковный клуб занял 12-е место в РПЛ, то есть по спортивному принципу сохранил место в высшем дивизионе. Кто же займет место «Химок», если ситуация не изменится?

Согласно регламенту, преимущество отдается клубу, уже игравшему в РПЛ. Таким образом, кандидатом №1 становится «Оренбург», финишировавший на 15-м месте и напрямую вылетевший в Первую лигу.

Но что будет если в стыковых матчах проиграют «Ахмат» или «Пари НН», завершившие РПЛ на 14-м и 13-м местах соответственно? Четкого ответа на этот вопрос нет.

Фото: [ ФК «Химки» ]

«Химки» испытывали финансовые проблемы на протяжении всего сезона, у клуба осталась задолженность по зарплатам. Инсайдер Иван Карпов предположил, что РФС может выдать «Химкам» временную лицензию до 20 июня и дать возможность клубу погасить долги.

«Химки» с решением лицензионной комиссии не согласились и готовят апелляцию. Таким образом, вопрос о составе участников РПЛ еще на некоторое время останется в подвешенном состоянии, а у команд не так много времени на подготовку к новому чемпионату, который стартует уже в середине июля.

Беда «Черноморца»

Новороссийский «Черноморец» провел отличный сезон и занял третье место в Первой лиге, лишь на одно очко отстав от столичного «Торпедо», завоевавшего прямую путевку в РПЛ. Если бы «моряки» финишировали в двойке, это только добавило бы неразберихи в сложившейся ситуации. А так, «Черноморец» просто убрали из стыков, дав возможность побороться за РПЛ занявшему пятое место ФК «Сочи».

Фото: [ ФК «Черноморец» ]

У «Черноморца» нет стадиона, который бы соответствовал регламенту РПЛ. Новороссийцы пытались договориться с соседями — Сочи и Краснодаром, но получили отказ.

«К сожалению, в Новороссийске не проводились матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому в городе-герое пока нет современного стадиона, который соответствует всем нормам регламента», — с горькой иронией отмечается в клубном заявлении.

При этом «Черноморец» также оставил за собой право подать апелляцию. Самый интересный вопрос, что же будет, если ее удовлетворят. Потому что это поставит под сомнение легитимность стыковых матчей, которые к тому моменту уже могут быть завершены.