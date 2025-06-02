«Химки» изгнали из РПЛ: что будет с игроками команды

Лицензионная комиссия РФС отказала ФК «Химки» в праве играть в Российской премьер-лиге, апелляционный комитет это решение оставил в силе.

«Химки» заняли в РПЛ 12-е место и располагали весьма квалифицированным составом, способным на большее. Нет сомнений, что большинство игроков «Химок» найдут себе работу, а некоторые — даже в клубах рангом повыше.

Вопрос, в каком статусе будут находиться игроки к моменту открытия трансферного окна. С рядом футболистов «Химки» заключили многолетние контракты, которые продолжают действовать. Но сохранит ли подмосковный клуб профессиональный статус?

В любом случае, конкретные предложения лидерам «Химок» поступают уже сейчас.

Лукас Вера («Локомотив»)

Фото: [ ФК «Химки» ]

Невысокий (всего 164 см) аргентинский центральный полузащитник был мотором подмосковной команды и, пожалуй, ее лучшим игроком. Он принял участие во всех 30 матчах РПЛ, забил семь голов (лучший результат в «Химках») и отдал четыре передачи.

Контракт хавбека рассчитан еще на год, но, как утверждает «Чемпионат», Вера его расторгнет ради того, чтобы присоединиться к «Локомотиву».

«Все то время, что я здесь, я уважал клуб, но клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было», — с горечью сказал Вера после заключительного матча сезона.

Железнодорожники готовы подписать с 28-летним футболистом длительное соглашение — на три-четыре года.

Антон Заболотный («Краснодар», «Балтика»)

Фото: [ ФК «Химки» ]

33-летний нападающий провел сильный сезон: забил шесть мячей, отдал пять передач и много работал на команду. Интерес к нему есть у нескольких клубов.

«Краснодар» хотел приобрести Николая Комличенко из «Ростова», но тот склоняется к варианту с «Локомотивом». Поэтому чемпионы страны решили переключиться на Заболотного, форварда примерно таких же габаритов и похожего по манере игры.

Также мощный нападающий интересен возвращающейся в РПЛ «Балтике». Именно главный тренер калининградцев Андрей Талалаев пригласил Заболотного в «Химки», но не успел с ним поработать.

Зелимхан Бакаев («Локомотив»)

Фото: [ ФК «Химки» ]

Техничный вингер стал первым футболистом в истории «Химок», забившим за сборную России. Это произошло в матче против сборной Гренады (5:0).

Бакаев неплохо чувствовал себя в «Химках», где ему позволялось творить, брать инициативу на себя. На счету вингера четыре мяча в РПЛ.

Бакаев играл в «Химках» на правах аренды из «Зенита», но срок соглашения с петербургским клубом у него истекает. По данным инсайдера Ивана Карпова, Зелимхан близок к переходу в «Локомотив». В случае ухода из клуба Наира Тикнизяна и Эдгара Севикяна в «Локо» останутся только два номинальных вингера, поэтому позиция нуждается в усилении.

Александр Руденко («Локомотив»)

Фото: [ ФК «Химки» ]

Железнодорожники собираются основательно поживиться на развалинах «Химок». Впрочем, как сообщал портал Metaratings, предложение по Руденко они делали подмосковному клубу еще до того, как стало известно, что «Химкам» отказали в лицензировании.

В нынешнем сезоне РПЛ Руденко 13 раз начинал матчи в старте и 16 раз выходил на замену. В активе форварда шесть забитых мячей и одна передача.

Георгий Джикия («Спартак»)

Фото: [ ФК «Химки» ]

Пожалуй, самый статусный футболист «Химок, экс-капитан сборной России с клубом еще не определился.

Лучшие моменты в карьере Джикии связаны со «Спартаком», и защитник не держит обиды на клуб из-за того, что красно-белые не продлили с ним контракт.

«Он с большим уважением относится к клубу, к партнерам. Даже по истечении времени он обо всех отзывается положительно. Это не наиграно, он благодарен „Спартаку“. Если клуб изъявит желание, Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант», — рассказал агент футболиста Владимир Кузьмичев.

В центре обороны «Спартака» могут появиться вакансии. В частности, сообщалось, что клуб хочет продать Алексиса Дуарте, а Миенти Абена и Никита Чернов вряд ли рассматриваются как игроки стартового состава.