«Химки» изгнали из РПЛ: что будет с игроками команды
Фото: [ФК «Химки»]
Лицензионная комиссия РФС отказала ФК «Химки» в праве играть в Российской премьер-лиге, апелляционный комитет это решение оставил в силе.
«Химки» заняли в РПЛ 12-е место и располагали весьма квалифицированным составом, способным на большее. Нет сомнений, что большинство игроков «Химок» найдут себе работу, а некоторые — даже в клубах рангом повыше.
Вопрос, в каком статусе будут находиться игроки к моменту открытия трансферного окна. С рядом футболистов «Химки» заключили многолетние контракты, которые продолжают действовать. Но сохранит ли подмосковный клуб профессиональный статус?
В любом случае, конкретные предложения лидерам «Химок» поступают уже сейчас.
Лукас Вера («Локомотив»)
Фото: [ФК «Химки»]
Невысокий (всего 164 см) аргентинский центральный полузащитник был мотором подмосковной команды и, пожалуй, ее лучшим игроком. Он принял участие во всех 30 матчах РПЛ, забил семь голов (лучший результат в «Химках») и отдал четыре передачи.
Контракт хавбека рассчитан еще на год, но, как утверждает «Чемпионат», Вера его расторгнет ради того, чтобы присоединиться к «Локомотиву».
«Все то время, что я здесь, я уважал клуб, но клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было», — с горечью сказал Вера после заключительного матча сезона.
Железнодорожники готовы подписать с 28-летним футболистом длительное соглашение — на три-четыре года.
Антон Заболотный («Краснодар», «Балтика»)
Фото: [ФК «Химки»]
33-летний нападающий провел сильный сезон: забил шесть мячей, отдал пять передач и много работал на команду. Интерес к нему есть у нескольких клубов.
«Краснодар» хотел приобрести Николая Комличенко из «Ростова», но тот склоняется к варианту с «Локомотивом». Поэтому чемпионы страны решили переключиться на Заболотного, форварда примерно таких же габаритов и похожего по манере игры.
Также мощный нападающий интересен возвращающейся в РПЛ «Балтике». Именно главный тренер калининградцев Андрей Талалаев пригласил Заболотного в «Химки», но не успел с ним поработать.
Зелимхан Бакаев («Локомотив»)
Фото: [ФК «Химки»]
Техничный вингер стал первым футболистом в истории «Химок», забившим за сборную России. Это произошло в матче против сборной Гренады (5:0).
Бакаев неплохо чувствовал себя в «Химках», где ему позволялось творить, брать инициативу на себя. На счету вингера четыре мяча в РПЛ.
Бакаев играл в «Химках» на правах аренды из «Зенита», но срок соглашения с петербургским клубом у него истекает. По данным инсайдера Ивана Карпова, Зелимхан близок к переходу в «Локомотив». В случае ухода из клуба Наира Тикнизяна и Эдгара Севикяна в «Локо» останутся только два номинальных вингера, поэтому позиция нуждается в усилении.
Александр Руденко («Локомотив»)
Фото: [ФК «Химки»]
Железнодорожники собираются основательно поживиться на развалинах «Химок». Впрочем, как сообщал портал Metaratings, предложение по Руденко они делали подмосковному клубу еще до того, как стало известно, что «Химкам» отказали в лицензировании.
В нынешнем сезоне РПЛ Руденко 13 раз начинал матчи в старте и 16 раз выходил на замену. В активе форварда шесть забитых мячей и одна передача.
Георгий Джикия («Спартак»)
Фото: [ФК «Химки»]
Пожалуй, самый статусный футболист «Химок, экс-капитан сборной России с клубом еще не определился.
Лучшие моменты в карьере Джикии связаны со «Спартаком», и защитник не держит обиды на клуб из-за того, что красно-белые не продлили с ним контракт.
«Он с большим уважением относится к клубу, к партнерам. Даже по истечении времени он обо всех отзывается положительно. Это не наиграно, он благодарен „Спартаку“. Если клуб изъявит желание, Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант», — рассказал агент футболиста Владимир Кузьмичев.
В центре обороны «Спартака» могут появиться вакансии. В частности, сообщалось, что клуб хочет продать Алексиса Дуарте, а Миенти Абена и Никита Чернов вряд ли рассматриваются как игроки стартового состава.