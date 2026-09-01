«Хочу туда, где есть уважение и вера»: почему фигуристка Андреева ушла от Тутберидзе

16-летняя фигуристка Елизавета Андреева покинула группу Этери Тутберидзе, оставив послание, намекающее на плохое к ней отношение в «Хрустальном».

Кто такая Елизавета Андреева

Юная фигуристка перебралась в группу Тутберидзе от тренера Оксаны Булычевой в 12 лет. Поначалу она была далеко не в первых рядах, но постепенно выбралась в число сильнейших юниорок страны.

Фигуристка начала исполнять триксели в произвольной программе, освоила квады — сальхов и тулуп. Прорывным получился сезон 2024/25. Андреева дважды была второй на этапах юниорского Гран-при России, в финале стала четвертой — уступила Елене Костылевой, Алисе Двоеглазовой и Маргарите Базылюк. Тогда Андреева набрала 210,99 балла по сумме двух программ. На первенстве России было даже больше (216,68) — тоже четвертое место, после Костылевой, Двоеглазовой и Софии Дзепки.

В этом же сезоне фигуристка установила личный рекорд (225,80) на Мемориале Панина-Коломенкина. Впрочем, на баллы на внутренних соревнованиях лучше не ориентироваться.

Все было прекрасно, Андреева была довольна и восхищалась своим тренером. Но осенью 2025-го спортсменка получила травму, из-за которой пропустила весь сезон.

Письмо с прозрачным намеком

Фото: [ ФФККР ]

Об уходе от Тутберидзе Елизавета написала в своей соцсети.

Спортсменка отделалась безличными благодарностями, рассказала, каким трудным для нее было возвращение. Но главными были слова о том, чего она хочет.

«Сейчас я выбираю идти дальше. Мне важно оказаться в атмосфере, где спортсмена видят не только в моменте результата, но и в процессе: после травм, в период взросления, поиска формы и возвращения к себе. Где есть внимание, уважение, вера и желание работать вместе», — написала Андреева.

Звучит недвусмысленно — стало быть, в «Хрустальном» не было уважения и веры. Хотя со стороны фигуристки такое заявление выглядит странным: ее возвращения ждали, помогали вылечиться и восстановиться.

Пока неизвестно, где продолжит карьеру талантливая фигуристка. Источник РИА Новости сообщил, что, возможно, Андреева перейдет в академию Татьяны Навки.

Важное обстоятельство ухода

Фото: [ ФФККР ]

Слова в обращении Андреевой «где спортсмена видят не только в моменте результата», видимо, являются ключевыми.

О своем уходе фигуристка объявила 30 августа, а 28-го прошло первенство Москвы. Это был первый старт Андреевой после травмы, и она его полностью провалила. В короткой программе набрала 49,68 балла, заняла только 37-е место и не попала в произвольную. У лидеров, для сравнения, было около 70 баллов. Победила, кстати, другая девочка из «Хрустального», Дарья Лебедева. Судя по всему, после соревнований произошел нелицеприятный «разбор полетов», после которого фигуристка объявила о радикальном решении.

Из перехода не стоит делать сенсации, возможно, Андреевой он пойдет только на пользу.