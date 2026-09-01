Биолог рассказал, где в городах может размножаться опасный вид комаров

Дупляной малярийный комар Anopheles plumbeus, способный переносить возбудителя тропической малярии, все чаще встречается в городской среде. Как рассказал « Газете.Ru » биолог, доцент Государственного университета просвещения Антон Маскаев, насекомые могут размножаться в автомобильных покрышках, вазонах и других искусственных емкостях со стоячей водой.

Раньше этот вид обитал преимущественно в лесах и сравнительно редко нападал на людей. Однако несколько лет назад комары начали осваивать территории рядом с человеком, а сейчас распространяются в городах на юге России и появились в Белоруссии.

Одной из причин ученый считает появление новых мест для размножения. Если подходящих дупел деревьев недостаточно, самки могут откладывать яйца в емкости со стоячей водой, которая по органическому составу напоминает воду в древесных дуплах. Такими местами способны становиться старые автомобильные покрышки, вазоны и емкости для сбора навоза.

Еще одна особенность Anopheles plumbeus — высокая агрессивность по отношению к человеку. Комары активно нападают как в лесах, так и в городах, причем особенно часто это происходит утром и вечером.

Вид хорошо приспособлен к неблагоприятным условиям. Его яйца и личинки способны переживать засуху во влажном субстрате, а личинки устойчивы к недостатку кислорода в воде.

По словам Маскаева, в последние годы экологическая ниша Anopheles plumbeus расширяется. Сейчас этот вид рассматривают как потенциально значимого переносчика малярии в Европе.