Эксперт назвал опасные способы разморозки холодильника

При разморозке холодильника нельзя пытаться резко ускорить таяние льда с помощью фена, тепловентилятора или горячей воды. Как рассказал « Газете.Ru » профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, такие способы могут повредить детали техники из-за резкого перепада температур.

Элементы холодильника изготовлены из разных материалов и при нагревании расширяются с разной скоростью. В результате пластиковые части могут деформироваться, уплотнители — повредиться, а отдельные узлы потерять герметичность.

Не стоит и механически откалывать лед ножом, отверткой или другими твердыми предметами. За тонкой стенкой морозильной камеры может находиться испаритель с хладагентом, и случайное повреждение трубки приведет к тому, что холодильник перестанет охлаждать.

Самый безопасный способ — естественная разморозка. Холодильник нужно отключить от сети, убрать продукты и оставить дверцы открытыми. Для ускорения процесса допустимо поставить внутрь емкость с теплой водой и менять ее по мере остывания.

После полного таяния льда камеры необходимо вытереть насухо мягкой тканью. Если оставить влагу, при повторном охлаждении она снова превратится в лед и может ускорить образование новой наледи.

Загружать продукты сразу после включения техники также не рекомендуется. Сначала холодильник должен набрать рабочую температуру, иначе компрессору придется дольше работать без остановки, что увеличит нагрузку на систему и расход электроэнергии.