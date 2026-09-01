Пострадавшим от ЧС разрешили брать до пяти дней отпуска без зарплаты

С 1 сентября 2026 года работники, пострадавшие из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, смогут оформить до пяти календарных дней отпуска без сохранения зарплаты. Об этом РИА Новости рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина Анастасия Колодяжная.

Норма распространяется на сотрудников, которые фактически проживают в жилых помещениях в зоне ЧС и столкнулись с нарушением условий жизнедеятельности или потерей имущества. Для оформления отпуска потребуется письменное заявление.

Работодатель обязан предоставить такой отпуск и не сможет отказать сотруднику при наличии предусмотренных законом оснований. Максимальная продолжительность — пять календарных дней в год.

Кроме того, с 1 сентября пострадавшим от чрезвычайных ситуаций положен один дополнительный выходной день. За этот день сохраняется средний заработок.