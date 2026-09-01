Работодателям разрешили увеличивать переработки до 240 часов в год

В России с 1 сентября изменились правила, регулирующие сверхурочную работу. Как рассказал РИА Новости глава Центра стратегических разработок Павел Смелов, годовой объем переработок теперь в отдельных случаях можно увеличить со 120 до 240 часов.

При этом новый предел не распространяется автоматически на всех работников. Возможность увеличить количество сверхурочных часов должна быть закреплена в коллективном договоре, отраслевом или межотраслевом соглашении, которое действует у конкретного работодателя.

Если сотрудника планируют привлекать к сверхурочной работе после превышения базовых 120 часов в год, потребуется его письменное согласие. Максимальная продолжительность переработки в течение дня при этом не меняется и по-прежнему составляет четыре часа.

Для дополнительных часов сверх установленного базового лимита предусмотрена повышенная оплата. Начиная со 121-го часа переработки каждый час должен оплачиваться минимум в двойном размере.

Для первых 120 часов сохраняется прежний порядок: первые два сверхурочных часа оплачиваются минимум в полуторном размере, а последующие — не менее чем в двойном. При расчете учитываются также предусмотренные системой оплаты труда компенсационные и стимулирующие выплаты.

Для некоторых категорий сотрудников максимальный годовой объем переработок останется на уровне 120 часов. В их числе отдельные работники с вредными условиями труда, а также часть сотрудников государственных и муниципальных учреждений.