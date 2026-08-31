Ящик Пандоры: эксперт раскритиковал законопроект об алиментах для студентов

В Госдуму поступил законопроект, который может кардинально изменить подход к алиментным обязательствам: авторы предлагают обязать родителей содержать своих совершеннолетних детей до 23 лет, если те учатся очно в колледже или вузе. Инициатива, на первый взгляд социально направленная, вызвала резкую критику со стороны экспертов. В эфире Общественной Службы Новостей председатель МОО «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил, что такой шаг не только подрывает самостоятельность молодежи, но и создает опасный прецедент административного и даже уголовного принуждения родителей.

Раскрывая риски, Курбаков пояснил: речь идет не о добровольной поддержке, которую многие семьи и так оказывают своим студентам, а о юридически закрепленном принуждении с возможными штрафами и тяжбами. Особую тревогу вызывает возрастная планка — 18–23 года, то есть уже полностью дееспособные взрослые люди. При этом, если молодой человек уйдет в армию или начнет обучение позже, обязательства родителей могут растянуться до 25 лет. Эксперт предупреждает: это станет идеальной почвой для манипуляций, когда один из родителей использует ребенка как инструмент давления на бывшего супруга, а сам студент превращается в «взыскателя», вынужденного судиться с матерью или отцом.

Последствия могут быть разрушительными для семейных отношений. Вместо того чтобы мотивировать молодых людей к самостоятельности и подработкам, законопроект рискует закрепить инфантильность и создать почву для бесконечных судебных споров, особенно в разведенных семьях. Курбаков отмечает, что в таких случаях страдают не только родители, но и сам ребенок, который оказывается между двух огней, а семейные ценности, о которых так много говорят, подменяются формальными обязательствами.

Эксперт резюмировал, что, если закон примут, мы получим не поддержку студентов, а новый виток конфликтов, где любовь и забота заменяются принудительными выплатами. Эксперт убежден, что помощь детям должна оставаться добровольным делом семьи, а не предметом судебных разбирательств, иначе государство рискует открыть тот самый «ящик Пандоры», из которого вылетят семейные раздоры и взаимные обиды.

Ранее сообщалось, что неплательщиков по алиментам в Подмосковье стали находить через соцсети.