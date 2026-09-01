Путин поздравил школьников, студентов и учителей с Днем знаний

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний. В видеообращении, которое приводит РИА Новости , глава государства пожелал молодому поколению верить в себя, стремиться к новым знаниям и двигаться вперед.

Особые поздравления президент адресовал первоклассникам. По его словам, для них начинается новый, ответственный и одновременно увлекательный этап жизни, а школа станет не только местом учебы, но и большим миром новых открытий.

Путин отметил, что школьники и студенты уже задумываются о своем будущем, выборе профессии и достижениях. Он выразил уверенность, что при трудолюбии и настойчивости их мечты смогут осуществиться, а задача взрослых — помочь молодым людям найти призвание и раскрыть способности.

Президент напомнил, что сложности встречаются как в учебе, так и в жизни. При этом перед молодыми россиянами, по его словам, открывается большое пространство возможностей — от образовательных программ до новых проектов в экономике, науке и высоких технологиях.