Знаменитый аргентинец дебютировал за национальную команду в 2005 году. Со сборной он выиграл чемпионат мира в 2022 году, а также дважды играл в финалах — в 2014 и 2026 годах. Также у Месси два трофея Кубка Америки (2021, 2024).

За Аргентину нападающий сыграл 207 матчей и забил 125 голов. На уровне сборных выше цифры только у Криштиану Роналду, который наколотил за Португалию 146 мячей в 233 матчах.

На недавнем чемпионате мира Аргентина дошла до финала во многом благодаря гению своего капитана: Месси забил на турнире восемь мячей. В решающем матче Аргентина в овертайме уступила Испании (0:1). После финала 39-летний Месси сказал партнерам, что это был его последний матч за сборную.