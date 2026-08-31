Юрфак в огне: РГУ имени Есенина зачислил 2073 первокурсника в 2026 году
В РГУ им. Есенина открыли 60 мест по трем новым специальностям
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]
В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина официально поставлена точка в приемной кампании 2026 года. Последние приказы о зачислении подписаны, и теперь студенческая семья вуза стала больше ровно на 2073 человека. Об итогах вступительного марафона рассказал ректор Дмитрий Боков, подчеркнув, что главная задача выполнена полностью: закрыты все контрольные цифры приема, включая как федеральные, так и региональные квоты, причем всего на бюджет было выделено 984 места. Об этом сообщает издание 7info.
Раскрывая детали, глава университета особо выделил роль регионального гранта, который позволил открыть 60 дополнительных бюджетных мест на трех совершенно новых направлениях. И они оказались настоящим хитом: «Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка»)», «Робототехника, цифровое проектирование и физика», а также «Физическая культура и основы безопасности и защиты Родины» — все три программы были полностью укомплектованы, что говорит о своевременности и актуальности этих специальностей. При этом общее число принятых первокурсников в этом году выросло по сравнению с прошлым периодом, что подтверждает устойчивый интерес к университету.
Интерес абитуриентов, как и в прошлые годы, в основном сосредоточился на гуманитарных направлениях. В тройке лидеров — «Русский язык и литература», «Логопедия» и «Лингвистика», а самым востребованным подразделением стал Институт психологии, педагогики и социальной работы. Однако абсолютный рекорд конкуренции побила «Юриспруденция»: на 15 бюджетных мест было подано 610 заявлений — это настоящий экзамен на прочность, где место досталось лишь каждому сороковому. При этом качество нового набора не вызывает сомнений: среди зачисленных — победители Толстовской олимпиады, призеры региональных этапов Всероссийской олимпиады, кандидаты в мастера и мастера спорта.
Итог кампании — не просто цифры, а живое подтверждение того, что Есенинский университет остается одним из ведущих гуманитарных центров страны, успешно диверсифицируя свои программы в ответ на запросы рынка. Уже 1 сентября новые студенты соберутся на Дне знаний, чтобы официально начать свой путь в науке, и можно не сомневаться: этот набор войдет в историю вуза как один из самых сильных и мотивированных за последние годы.
Ранее сообщалось, что в новом учебном году обучение в колледже «Подмосковье» начнут почти две тысячи студентов.