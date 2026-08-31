Юрфак в огне: РГУ имени Есенина зачислил 2073 первокурсника в 2026 году

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина официально поставлена точка в приемной кампании 2026 года. Последние приказы о зачислении подписаны, и теперь студенческая семья вуза стала больше ровно на 2073 человека. Об итогах вступительного марафона рассказал ректор Дмитрий Боков, подчеркнув, что главная задача выполнена полностью: закрыты все контрольные цифры приема, включая как федеральные, так и региональные квоты, причем всего на бюджет было выделено 984 места. Об этом сообщает издание 7info .

Раскрывая детали, глава университета особо выделил роль регионального гранта, который позволил открыть 60 дополнительных бюджетных мест на трех совершенно новых направлениях. И они оказались настоящим хитом: «Физическая культура (профиль «Спортивная тренировка»)», «Робототехника, цифровое проектирование и физика», а также «Физическая культура и основы безопасности и защиты Родины» — все три программы были полностью укомплектованы, что говорит о своевременности и актуальности этих специальностей. При этом общее число принятых первокурсников в этом году выросло по сравнению с прошлым периодом, что подтверждает устойчивый интерес к университету.

Интерес абитуриентов, как и в прошлые годы, в основном сосредоточился на гуманитарных направлениях. В тройке лидеров — «Русский язык и литература», «Логопедия» и «Лингвистика», а самым востребованным подразделением стал Институт психологии, педагогики и социальной работы. Однако абсолютный рекорд конкуренции побила «Юриспруденция»: на 15 бюджетных мест было подано 610 заявлений — это настоящий экзамен на прочность, где место досталось лишь каждому сороковому. При этом качество нового набора не вызывает сомнений: среди зачисленных — победители Толстовской олимпиады, призеры региональных этапов Всероссийской олимпиады, кандидаты в мастера и мастера спорта.

Итог кампании — не просто цифры, а живое подтверждение того, что Есенинский университет остается одним из ведущих гуманитарных центров страны, успешно диверсифицируя свои программы в ответ на запросы рынка. Уже 1 сентября новые студенты соберутся на Дне знаний, чтобы официально начать свой путь в науке, и можно не сомневаться: этот набор войдет в историю вуза как один из самых сильных и мотивированных за последние годы.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году обучение в колледже «Подмосковье» начнут почти две тысячи студентов.