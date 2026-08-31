От джихада до пьяной езды: раскрыто, за что лишают гражданства в России
Argumenti.ru: список преступлений для лишения гражданства расширен до 80 статей
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Лишение приобретенного российского гражданства перестало быть экзотической мерой и превратилось в системный инструмент государственной политики. Очередное подтверждение этому — недавняя операция ФСБ и МВД, в результате которой паспортов РФ лишились сразу восемь выходцев из Средней Азии и Закавказья, признанных угрозой национальной безопасности. Это не разовая акция, а звено в цепочке последовательных действий, направленных на очищение гражданского корпуса от тех, кто использует российский паспорт как инструмент для достижения корыстных или деструктивных целей. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Раскрывая суть проблемы, стоит обратиться к конкретным кейсам. В Ставропольском крае недобросовестный гражданин настраивал мигрантов против русской культуры и призывал саботировать поддержку военных. В Адыгее бывший иностранец критиковал мусульман, служащих в российской армии, и пропагандировал идеи «джихада». В Челябинске организатор нелегального молельного дома продвигал экстремистскую идеологию. В Тверской области трое лишенцев отметились целым букетом нарушений — от торговли контрафактом и краж до пьяной езды и фиктивной постановки на учет других мигрантов. А два уроженца Закавказья вообще призывали соотечественников отказываться от российских паспортов и разжигали межнациональную рознь. Общий знаменатель один — потребительское, пренебрежительное отношение к статусу гражданина.
Механизм лишения теперь выстроен по трем четким направлениям. Первое — фактическая недобросовестность при вступлении: поддельные документы, ложные сведения, непринятие присяги. Второе — нарушение обязанностей: отказ от воинского учета, уклонение от службы, создание угрозы безопасности. Третье, самое обширное, — совершение уголовных преступлений, перечень которых с 2023 года вырос с 18 до более чем 80 статей УК. Причем под удар попадают не только сами деяния, но и подготовка к ним. Статистика красноречива: с октября 2023 года по май 2025 года МВД приняло более 4,5 тыс. решений о лишении, причем 40% из них приходятся на последний год — динамика говорит сама за себя.
Итог этой политики — не дискриминация, а жесткий фильтр, который проводит черту между теми, кто готов быть частью российского общества и вносить вклад в его развитие, и теми, кто видит в паспорте лишь пропуск к благам без обязательств. Государство демонстрирует: гражданство по рождению неприкосновенно, а приобретенное — это условный статус, который нужно ежедневно подтверждать законопослушным поведением и лояльностью. Те, кто не справляется с этой ответственностью, теряют право находиться на нашей земле. И, судя по цифрам, этот процесс будет только набирать обороты.
Ранее сообщалось, что МВД приравняло организацию нелегальной миграции к подрывной деятельности.