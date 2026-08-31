От джихада до пьяной езды: раскрыто, за что лишают гражданства в России

Лишение приобретенного российского гражданства перестало быть экзотической мерой и превратилось в системный инструмент государственной политики. Очередное подтверждение этому — недавняя операция ФСБ и МВД, в результате которой паспортов РФ лишились сразу восемь выходцев из Средней Азии и Закавказья, признанных угрозой национальной безопасности. Это не разовая акция, а звено в цепочке последовательных действий, направленных на очищение гражданского корпуса от тех, кто использует российский паспорт как инструмент для достижения корыстных или деструктивных целей. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Раскрывая суть проблемы, стоит обратиться к конкретным кейсам. В Ставропольском крае недобросовестный гражданин настраивал мигрантов против русской культуры и призывал саботировать поддержку военных. В Адыгее бывший иностранец критиковал мусульман, служащих в российской армии, и пропагандировал идеи «джихада». В Челябинске организатор нелегального молельного дома продвигал экстремистскую идеологию. В Тверской области трое лишенцев отметились целым букетом нарушений — от торговли контрафактом и краж до пьяной езды и фиктивной постановки на учет других мигрантов. А два уроженца Закавказья вообще призывали соотечественников отказываться от российских паспортов и разжигали межнациональную рознь. Общий знаменатель один — потребительское, пренебрежительное отношение к статусу гражданина.

Механизм лишения теперь выстроен по трем четким направлениям. Первое — фактическая недобросовестность при вступлении: поддельные документы, ложные сведения, непринятие присяги. Второе — нарушение обязанностей: отказ от воинского учета, уклонение от службы, создание угрозы безопасности. Третье, самое обширное, — совершение уголовных преступлений, перечень которых с 2023 года вырос с 18 до более чем 80 статей УК. Причем под удар попадают не только сами деяния, но и подготовка к ним. Статистика красноречива: с октября 2023 года по май 2025 года МВД приняло более 4,5 тыс. решений о лишении, причем 40% из них приходятся на последний год — динамика говорит сама за себя.

Итог этой политики — не дискриминация, а жесткий фильтр, который проводит черту между теми, кто готов быть частью российского общества и вносить вклад в его развитие, и теми, кто видит в паспорте лишь пропуск к благам без обязательств. Государство демонстрирует: гражданство по рождению неприкосновенно, а приобретенное — это условный статус, который нужно ежедневно подтверждать законопослушным поведением и лояльностью. Те, кто не справляется с этой ответственностью, теряют право находиться на нашей земле. И, судя по цифрам, этот процесс будет только набирать обороты.

Ранее сообщалось, что МВД приравняло организацию нелегальной миграции к подрывной деятельности.