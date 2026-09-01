В России с 1 сентября изменились правила перевозки багажа в такси

С 1 сентября в России начали действовать обновленные правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Изменения затронули в том числе такси, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минтранса РФ.

Теперь количество мест багажа и условия его бесплатной или платной перевозки в такси определяет фрахтовщик. По согласованию с водителем вещи, которые не помещаются в багажник, можно перевозить в салоне, если они не мешают управлению автомобилем и не создают угрозы безопасности пассажиров.

Отдельно закреплено право пассажиров с инвалидностью бесплатно перевозить кресла-коляски. При этом в легковых такси запрещено провозить опасные и зловонные вещества.

Изменились и требования к перевозке животных. Собак необходимо перевозить в намордниках, на поводках и с подстилками, а мелких животных и птиц — в закрытых контейнерах с доступом воздуха. Перевозчик при этом вправе вводить дополнительные требования, если они не противоречат законодательству.

Для мелких животных и птиц сохраняется возможность бесплатного провоза в контейнере, сумма трех измерений которого не превышает 120 сантиметров. Перевозчик может самостоятельно установить и больший допустимый размер клетки или сумки.

Кроме того, перевозчики должны заранее сообщать пассажирам об уровне комфорта транспорта, если на маршруте предусмотрены разные тарифы. До покупки билета человек должен иметь возможность узнать, есть ли в транспортном средстве кондиционер, туалет, багажные полки, аудио- и видеоаппаратура.

Новые правила также устанавливают единый порядок подтверждения оплаты за багаж и ручную кладь сверх бесплатной нормы. Соответствующую квитанцию пассажир должен предъявить перевозчику или контролеру по требованию.

Обновленные правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.