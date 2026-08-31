Трамп заявил, что никто не решится напасть на США

Президент США Дональд Трамп уверен, что ни одна страна не станет нападать на Соединенные Штаты. Об этом американский лидер заявил журналистам, сообщает РИА Новости .

«Никто не станет атаковать нас», — сказал Трамп. Одновременно он затронул вопрос готовности страны к чрезвычайным ситуациям, в том числе к возможным военным конфликтам.

По словам президента, США располагают значительными стратегическими запасами медикаментов. Трамп отметил, что многие американцы даже не подозревают о существовании такого резерва.

Глава Белого дома подчеркнул важность находящихся в запасе препаратов. По его словам, они могут использоваться, в частности, при бактериологических инфекциях, повышенном давлении и других медицинских проблемах.