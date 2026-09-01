Цифровой рубль может стать поводом для новых мошеннических схем

Появление цифрового рубля может привести к новым способам обмана граждан, особенно на первых этапах его массового внедрения. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, банкам необходимо заранее учитывать подобные риски. Новые финансовые инструменты традиционно привлекают внимание мошенников, которые пытаются использовать недостаток знаний у пользователей.

При этом сама платформа цифрового рубля создается Банком России как закрытая система с несколькими уровнями защиты. Поэтому основной риск, по оценке Аксакова, связан не со взломом платформы, а с социальной инженерией.

Мошенники могут убеждать владельцев цифровых рублей самостоятельно переводить средства в обычную безналичную форму, а затем отправлять деньги на подконтрольные злоумышленникам счета.

Отдельные схемы, связанные с цифровым рублем, уже появляются в интернете. В частности, мошенники предлагают якобы специальные «доходные цифровые счета» и кредиты в цифровой форме.

Полную колонку Анатолия Аксакова ТАСС опубликует 1 сентября.