Информационное поле продолжает бурлить вокруг недавних визитов в Москву сразу двух высокопоставленных западных фигур — директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и ватиканского дипломата Пола Ричарда Галлахера. Оба прибыли в Россию с интервалом в несколько дней, но их миссии, как полагают эксперты, были объединены общей целью. Свою оценку событий Общественной Службе Новостей представил заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов, который увидел в этих визитах не дипломатический жест, а скоординированную попытку давления на российские власти.

Раскрывая свою позицию, эксперт заявил, что оба визита носят характер подавления Русской Православной Церкви и попытки продавить так называемый «похабный мир» на украинских условиях. По его словам, президент Владимир Путин дал понять, что ультиматумы не принимаются — он демонстративно не встретился с главой ЦРУ, фактически проигнорировав его присутствие. Однако с Галлахером ситуация оказалась сложнее: ватиканская дипломатия, обладающая многовековым опытом и разведывательной школой, сумела сохранить канал коммуникации, чтобы лоббировать переговорную повестку в пользу Киева. Фролов подчеркивает, что католический посланник, получив от министра Лаврова материалы о гонениях на Украинскую Православную Церковь (УПЦ), отказался их комментировать или осуждать, что, по мнению эксперта, красноречиво говорит о позиции Ватикана.

Последствия этих визитов, как считает Фролов, могут быть долгоиграющими. С одной стороны, Россия продемонстрировала, что не собирается менять свои условия под внешним давлением. С другой — Ватикану удалось сохранить каналы влияния, и Киев уже поблагодарил США за «необходимую тональность разговора» с Москвой, что указывает на синхронизацию позиций западных партнеров. Зеленский, по словам эксперта, воспринял эти визиты как поддержку, а Ватикан продолжает рассматривать украинский проект как свое политическое униатское детище, что делает любые компромиссы для него болезненными.

По его словам, визиты Рэтклиффа и Галлахера показали, что диалог с Западом продолжается, но на условиях Москвы, которая готова слушать, но не готова уступать. Однако ватиканская дипломатия, в отличие от прямолинейных американцев, осталась в игре, и ее неявное влияние еще может проявиться в будущем переговорном процессе.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ в Москве предложил провести саммит Путина, Трампа и Зеленского.