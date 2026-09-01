Врач объяснила, стоит ли начинать день с чая с лимоном

Чай с лимоном на голодный желудок не запрещен для здоровых людей, однако заметных преимуществ у такой привычки нет. Как рассказала « Газете.Ru » врач Марина Солтанова, ориентироваться в первую очередь стоит на собственную переносимость напитка.

У части людей кислота из лимона и кофеин из чая могут вызывать неприятные ощущения. Речь идет об изжоге, кислой отрыжке, жжении и дискомфорте в желудке. Особенно это касается тех, у кого есть гастроэзофагеальный рефлюкс или повышенная чувствительность ЖКТ.

Специалист также советует следить за температурой напитка. Слишком горячий чай нежелателен вне зависимости от того, пьет человек его до еды или после. Более подходящий вариант — теплый или умеренно горячий напиток.

Еще один возможный минус связан с зубами. При частом контакте лимонная кислота может постепенно повреждать эмаль, поэтому после чая с лимоном лучше прополоскать рот водой и не чистить зубы сразу.

Не стоит забывать и о количестве сахара. Если регулярно добавлять его в чай в больших объемах, это повышает калорийность рациона.

Если напиток натощак вызывает изжогу или боль, врач рекомендует отказаться от такой привычки, пить чай после еды, уменьшить количество лимона или снизить крепость заварки. При регулярно повторяющихся симптомах лучше обратиться к специалисту.