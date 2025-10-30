Нападающий московского «Спартака» Иван Морозов, отстраненный в середине сентября после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина, сделал покаянное обращение.

Хоккеист признался в употреблении запрещенного вещества, попросил прощения у товарищей по команде, руководства клуба и болельщиков, а также рассказал, что проходит терапию при помощи РУСАДА.

Существует вероятность, что Морозов может получить максимально мягкую дисквалификацию — всего три месяца, с учетом покаяния, прохождения терапии и того факта, что запрещенный препарат принимался во внесоревновательный период и не мог дать никаких преференций в спорте.

По схожему делу наказывали по-разному

Случай с Морозовым — далеко не первый, когда спортсменов ловят на употреблении кокаина.

Самый известный, конечно, — с центрфорвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Но обстоятельства совершенно различные. Кокаин в анализах хоккеиста нашли во время чемпионата мира в 2019 году — то есть в соревновательный период.

Фото: [ Еагений Кузнецов/ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дала максимальный бан — четыре года. Но в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) к проступку форварда отнеслись обескураживающе мягко — всего три матча дисквалификации, по сути, одна игровая неделя. Кузнецов был на тот момент полноценной звездой лиги, всего год назад блистал в победном для «Вашингтона» Кубке Стэнли. А НХЛ ценными активами разбрасываться не любит.

Есть и более обнадеживающие для Морозова прецеденты. Игрока «Адмирала» Кирилла Дьякова поймали с кокаином, но он сумел доказать, что запрещенная субстанция попала в его организм непреднамеренно и во внесоревновательный период, поэтому получил 15 месяцев дисквалификации, а вышел на лед до ее истечения.

Знаменитый баскетболист ЦСКА Никита Курбанов отделался еще меньшим наказанием — три месяца. На этот срок он как раз приостановил карьеру «по личным причинам». В июне 29-летний форвард подписал с армейцами новый контракт.

Также всего три месяца дисквалификации получил гандболист Дмитрий Киселев — кокаин он принимал во внесоревновательный период, а срок отбытия почти полностью пришелся на межсезонье. В настоящее время Киселев продолжает успешно выступать за петербургский «Зенит».

Звезды хоккея встали на защиту Морозова

Фото: [ ХК «Спартак» ]

После признания Морозова последовали комментарии от звезд хоккея в духе «он, конечно, сукин сын, но наш сукин сын» и «не надо ломать парню жизнь».

«Публичное признание — сильный шаг. Это говорит о том, что он осознал свою вину. Безусловно, за такое нужно наказывать, но, с другой стороны, нужно деликатно отнестись и не сломать карьеру молодому парню. Дать ему шанс. На мой взгляд, из этой ситуации следует извлечь что-то хорошее. Например, использовать ее, чтоб объяснить подрастающему поколению, насколько опасен допинг и к чему это может привести», — сказал Вячеслав Быков.

Похожим образом высказался известный тренер Владимир Плющев, заявивший, что каждый имеет шанс реабилитироваться.

Фото: [ ХК «Спартак» ]

«Спартак» отстранил Морозова после сообщения о положительной допинг-пробе, но расторгать контракт с одним из своих лидеров не стал.

«Парня жалко, может, где-то оступился один раз. Пока нет никакой конкретики по возвращению Ивана на лед. Но он должен играть, у хоккеистов короткая карьера. Дай бог, чтобы все сложилось, и он вернулся. Если такой игрок не будет валять дурака, то очень поможет команде. Морозов нужен «Спартаку», он это доказывал своей игрой», — сказал советник президента «Спартака» Валерий Каменский.

Если все сложится максимально благоприятно для Морозова, то он сможет вернуться на лед уже в этом календарном году.