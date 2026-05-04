Полсотни «Катюш» спели «Катюшу» в Королеве у Мемориала Славы

В подмосковном Королеве на площади у Мемориала Славы произошло то, что местные жители назвали «совпадением имен с историей». Как пишет REGIONS , более пятидесяти Екатерин, Кать, Катюш и Катерин разных возрастов собрались вместе, чтобы исполнить легендарную песню времен Великой Отечественной. Город присоединился к всероссийской акции, которая за несколько дней разлетелась по стране от Красноярска до центральной России.

Флешмоб «100 Катюш поют «Катюшу» родился в Красноярске. Там идея принадлежала блогеру Константину Алексееву: собрать сразу сто девушек с именем Екатерина и записать коллективное исполнение знаменитой песни. Проект задумывался как способ объединить людей через музыку и общие эмоции, без лишних лозунгов и официоза. Идея сработала мгновенно — ее подхватили другие города, и уже через несколько дней акция шагала по всей стране.

В Королеве откликнулись более пятидесяти участниц. Организаторам дали всего три дня на подготовку, но это не остановило желающих. Девушки собрались у Мемориала Славы, встали в круг и запели. Спели не один раз: требовалось записать видео с разных ракурсов, чтобы никого не упустить. Зрители, оказавшиеся рядом на площади, не расходились — поддерживали поющих аплодисментами.

Одна из участниц, Екатерина Елизарова, рассказала корреспонденту REGIONS, как попала на флешмоб. Она увидела объявление в городских чатах и сразу же начала звать знакомых.

«Песня „Катюша“ — это символ. Мне сразу захотелось прийти, поддержать организаторов и просто быть частью этого», — добавила Екатерина.

Атмосфера, по ее словам, получилась по-настоящему теплой.

Особый отклик акция получила далеко за пределами Королева. Екатерина отправила запись своему брату, который сейчас находится в зоне специальной военной операции.

«Они там смотрели всей палатой в госпитале и благодарили за это видео. Даже если мы смогли подарить им немного радости — это уже важно», — подчеркнула девушка.

Для многих участниц флешмоб оказался не только праздничным, но и глубоко личным. Екатерина Елизарова рассказала историю своей семьи. Ее дед ушел на фронт добровольцем, приписав себе возраст, чтобы попасть на передовую. Служил минометчиком. В 1943 году в бою получил тяжелое ранение — лишился левой руки. Но выжил. Вернулся к мирной жизни, создал большую семью и воспитал семерых детей. Сидя в госпитале с песней «Катюша» на экране, брат Екатерины, возможно, думал о том же, о чем в 1943-м думал его дед — о доме, о Победе и о том, ради чего все это.

