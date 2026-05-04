Предприятия АПК Московской области участвуют в гуманитарной поддержке новых регионов России

Предприятия агропромышленного сектора Подмосковья активно участвуют в гуманитарных инициативах, оказывая поддержку новым территориям РФ через поставки продуктов питания и участие в благотворительных мероприятиях. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Например, компания, расположенная в Лосино-Петровском, ежемесячно предоставляет свои продукты для центров помощи, организованных Патриаршей гуманитарной миссией Русской православной церкви. В состав поставок входят замороженные полуфабрикаты, такие как пельмени, вареники, блины, сырники, наггетсы и котлеты.

Эти продукты предприятия «Щелковский МПК» отправляются в Северодонецк и Лисичанск (ЛНР), а также в Мариуполь и Донецк (ДНР) в рамках работы Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. Кроме того, компания предоставляет материальные средства Общероссийскому движению «Народный фронт «За Россию».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что «Щелковский МПК» является одним из ведущих производителей в области мясных полуфабрикатов, включая охлажденные и замороженные продукты. По результатам 2025 года объем производства компании достиг 35,5 тыс. тонн, а с января по март 2026 года составил 8,7 тыс. тонн.

