Соседи боятся парковаться рядом: житель Балашихи стал «милиционером» для брони места во дворе

Жители одного из дворов Балашихи получили необычного соседа. Местный автомобилист превратил свою иномарку в копию транспорта силовых структур — с красными полосами и надписями «ГАИ» и «Милиция». Правда, ни ГАИ (как структуры в ее старом виде), ни тем более «Милиции» в России официально уже не существует. Однако соседи предпочитают не парковаться рядом, а юристы предупреждают: такая фантазия бьет по кошельку. Подробно о последствиях такого креатива выяснил REGIONS .

Информация о необычном «спецавтомобиле» появилась в местном телеграм-канале «Балашиха». Очевидцы рассказали, что владелец настолько достоверно сымитировал служебную раскраску, что другие водители обходят его машину стороной. В зеркалах заднего вида красную полосу легко спутать с автомобилем Следственного комитета, и никто не хочет рисковать.

Один из пользователей сети по имени Вадим, также введенный в заблуждение хитрым креативом, выразил общую тревогу.

«Издалека не видно, что именно там написано. Можно подумать, что едет СК. Уверен, что такой „дизайн“ вне закона», — пишет житель города.

Юрист Гульназ Измайлова в беседе с REGIONS подтвердила: подобные игры в спецслужбы жестко пресекаются законодательством. Даже если ведомство выдуманное, устаревшее или несуществующее, сам факт имитации цветографических схем оперативных служб является нарушением. Согласно статье 12.4 Кодекса об административных правонарушениях, нанесение на кузов специальных цветографических схем карается штрафом в размере 5000 рублей для граждан. При этом все незаконные наклейки подлежат обязательной конфискации.

Эксперт подчеркнула важный нюанс: абсолютно неважно, что именно написано на борту. «Полиция», «Милиция», «ГАИ», «Росгвардия» или выдуманная «Гвардия магов». Если общий стиль, цветовая гамма и символика (включая гербы или похожие на них изображения) вводят участников движения в заблуждение, владельцу придется отвечать перед законом. Никакая отсылка к прошлому или шутка не спасут от административного протокола.

Юрист рекомендует жителям не игнорировать подобные случаи во дворах. Сообщить о подозрительном автомобиле можно в ГИБДД. Для этого достаточно зафиксировать машину на фото или видео, где четко читается государственный номер, и указать точный адрес парковки. После проверки владельцу «спецтранспорта» придется не только оплатить штраф, но и привести свое авто в гражданский вид за собственный счет. Удалит ли он красные полосы сам или это сделают приставы — вопрос только времени. Но место на парковке, ради которого, судя по всему, и затевался тюнинг, после всех разбирательств может стать еще менее удобным.

Ранее сообщалось про правила обращения с георгиевской лентой и то, как избежать административного или уголовного наказания.