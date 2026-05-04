Кэмерон Диаз стала мамой в 52 года

Голливудская звезда Кэмерон Диаз снова стала мамой, сообщает The Voice. 52-летняя актриса и ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден, объявили о рождении третьего ребенка. Мальчика назвали Наутас Мэдден.

Радостной новостью поделился сам Бенджи, опубликовав трогательное послание в социальных сетях и сопроводив его изображением корабля. Кэмерон, в свою очередь, отреагировала на пост лаконично, но предельно ясно — красным эмодзи в виде сердца.

Напомним, что Диаз и Мэдден поженились в 2015 году. Долгое время пара не могла зачать ребенка, и в 2019 году на свет появилась их первая дочь — девочка родилась с помощью ЭКО. В 2024 году семья пополнилась сыном, которого выносила суррогатная мать. И вот теперь — третий малыш.

Актриса, которая взяла паузу в кинокарьере, чтобы посвятить себя семье, не раз признавалась, что материнство стало самым счастливым периодом ее жизни.

Звездная чета, кстати, старается максимально скрывать детей от посторонних глаз, и публика видит их крайне редко. Однако недавно папарацци все же подловили Кэмерон, Бенджи и их наследников на прогулке.

