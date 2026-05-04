«Шутки ниже пояса выдают дурака»: психолог из Подмосковья раскрыла шкалу интеллекта по юмору

Вы травите тонкую иронию, а собеседник пустыми глазами смотрит на вас? Или сами скучаете, когда кто-то рассказывает анекдот про Вовочку? Все просто: юмор — это лакмусовая бумажка ума. Подмосковный психолог Елена Морганюк объяснила, как по шуткам вычислить интеллект.

Специалистка выделила три уровня. Первый — очевидный юмор: «палка-копалка», туалетные темы, примитивные преувеличения. Не нужно думать — сразу смешно. Такие шутки любят люди с IQ ниже среднего. Их мозгу не нужны сложные конструкции. Второй уровень — средний: каламбуры, житейский абсурд. Требуют небольшого культурного бэкграунда. Их ценят обладатели IQ чуть выше среднего.

И третий, элитный: ирония, сарказм, черный юмор, парадоксы, шутки о шутках. Чтобы понять, нужно удерживать несколько смыслов одновременно. Это удел людей с высоким IQ (от 130). Их мозг привык к сложной работе и получает от нее дофамин.

Но есть нюанс. Умный человек после тяжелого дня может залипнуть на «баянах», просто чтобы разгрузить голову. Контекст важен. Однако если человек принципиально не понимает ничего сложнее анекдота про Вовочку, выводы очевидны.

Ранее стало известно, что почему россияне начали тратить больше, а бояться — меньше.