Мужчину, до смерти избившего знакомого в Клину, заключили под стражу

В Клину заключили под стражу мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения забил насмерть своего знакомого. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в конце апреля в одной из квартир Клина. Мужчина в возрасте 44 лет распивал спиртное со своим знакомым, когда между собутыльниками произошла ссора. В ходе разборок злоумышленник избил оппонента. Тот от полученных травм скончался. После этого обвиняемый обернул тело потерпевшего в простыни, перемотал электрическим шнуром и вынес на придомовую территорию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого установили и задержали. Мужчине было предъявлено обвинение. Ход расследования находится на контроле Клинской городской прокуратуры.

