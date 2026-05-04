В Серебряных Прудах построят крупный животноводческий комплекс на 3 тыс. коров

Новый животноводческий комплекс за 3 млрд рублей построят в Подмосковье. Масштабный проект реализуют в Серебряных Прудах, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объект построит в два этапа компания «СП «НИВА», входящая в состав агрохолдинга «ОСП агро». Ввести первую очередь планируется в текущем года. В округе появится около 60 новых рабочих мест.

В комплексе будет использоваться современное автоматизированное оборудование, в том числе доильный зал с интегрированной системой управления, обеспечивающей цифровой учет животных и онлайн-мониторинг всех процессов. Объект рассчитан на 3 тыс. фуражных коров. Мощность производства составит до 32 тыс. тонн в год.

Ранее в развитие предприятия уже было вложено около 1,3 млрд рублей. Это позволило обновить производственные и складские мощности, закупить необходимую технику и увеличить объемы производства.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.