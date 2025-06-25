Хроника пикирующего «Витязя»: подмосковный клуб официально покинул КХЛ

Подмосковный «Витязь» официально объявил о приостановке своего участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Молодежная команда «Русские Витязи» также не будет участвовать в чемпионате МХЛ.

Проблемы с инвестором

Генеральным спонсором «Витязя» была компания «Газпром трансгаз Москва». Головная компания, «Газпром», решила сократить расходы на хоккей: сообщалось, что даже СКА может лишиться существенной доли финансирования. «Витязю» же в нем просто отказали.

Еще по ходу сезона в «Витязе» начали копиться долги по зарплате. По окончании сезона «Матч ТВ» сообщал, что их сумма составляет 200 млн руб. Позже то же издание заявляло уже о 400 млн руб. Чтобы сохранить клуб в КХЛ и гарантировать его участие в следующем сезоне, нужно было 2 млрд руб.

Несостоявшийся спаситель

Несколько недель подмосковные болельщики связывали свои надежды с Романом Ротенбергом. Функционер и тренер покинул СКА, но хотел остаться в КХЛ. Сообщалось, что Ротенберг созвонился с генменеджером клуба Игорем Варицким, попросил предоставить полный список задолженностей и не спешить с распродажей игроков.

Фото: [ ХК «Витязь» ]

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», Ротенберг вел переговоры с «Уралкалием». Вроде бы сделка почти состоялась, но в последний момент потенциальный инвестор передумал — якобы из-за слишком большой суммы запрошенной Ротенбергом.

Это был последний шанс «Витязя» на спасение. Вероятно, КХЛ переведет в Западную конференцию тольяттинскую «Ладу», чтобы уравнять число команд в конференциях. Также сообщалось о возможном включении в КХЛ тульского «АКМ», но этот вариант маловероятен, как и появление других новых команд в ближайшем сезоне.

Что будет с игроками команды

«Витязь», хоть и не попал в плей-офф, временами демонстрировал интересную игру, а в его составе было немало ярких хоккеистов.

В последние дни клуб начал массовую распродажу игроков — точнее, если говорить корректно, их обмен на денежную компенсацию. Таким образом, «Витязь» намерен погасить долги и сохранить возможность вернуться в КХЛ через некоторое время.

Фото: [ Дмитрий Бучельников/ХК «Витязь» ]

Одним из первых был обменен в ЦСКА, вероятно, самый ценный лот — 21-летний нападающий Дмитрий Бучельников, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром подмосковной команды. В 65 играх форвард набрал 54 (15+39) очков. По данным «Матч ТВ» сумма компенсации составила 35 млн руб. В армейский клуб отправился и атакующий защитник Джереми Руа.

«Амур» заплатил за 50 млн руб. за голкипера Максима Дорожко и нападающего Матвея Заседу. Хабаровчане получили одного из лучших вратарей лиги и неплохого завершителя, ярко проявившего себя в концовке сезона (10 шайб в 27 играх).

Фото: [ Максим Дорожко/ХК «Витязь» ]

«Спартак» выменял права на молодых игроков Ивана Воробьева и Станислава Ярового. Они планируют попробовать свои силы в НХЛ, но готовых контрактов за океаном у хоккеистов пока нет, так что есть вероятность, что следующий сезон они проведут в составе красно-белых.

«Автомобилист» выменял перспективного защитника Ярослава Бусыгина. По сообщениям СМИ, это обошлось екатеринбуржцам в 15 млн руб. В Екатеринбург же отправились защитник Даниил Малоросиянов и нападающий молодежной команды Савелий Жиров.

«Северсталь» подписала защитника Григория Ващенко и нападающего Владислава Цицюру.

«Салават Юлаев», сам испытывающий финансовые проблемы, разжился защитником Дином Стюартом. Цена вопроса — всего 5 млн руб.

Остается туманным будущее еще у 17 игроков клуба, девять из которых имеют действующие контракты с «Витязем», а также у хоккеистов молодежной команды. Составы многих команд КХЛ уже укомплектованы, клубные бюджеты утверждены, и найти работу будет непросто.

Что говорят о крахе «Витязя»

Фото: [ ХК «Витязь» ]

«Витязь» никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить», — заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Я не считаю, что это потеря для КХЛ. Хотя сам факт очень прискорбный. Очень! Конечно, жаль, что с командой произошло подобное, в первую очередь из-за игроков, которые остались без команды. Ну а так трагедии в этом для лиги по большому счету нет», — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

«Жалко, что не будет «Витязя». Это клуб с большими традициями, он долгое время играл в КХЛ. Это большая трагедия для нашего хоккея», — считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Что бы ни было, и что бы кто ни говорил — мы помним и ценим, и будем помнить и ценить всю без остатка, без года 30-летнюю историю нашего клуба», ­— говорится в заявлении «Витязя».