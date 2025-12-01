«И вот это гордость страны?» Лучший лыжник России слетел с катушек: что не так с Александром Большуновым

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов оказался в центре неприятного скандала, который сам же и устроил.

Новый сезон непросто начался для 28-летнего спортсмена. Самый титулованный лыжник России стал только 11-м на разделке в ходе первого этапа Кубка страны в Кировске, а в субботу, 29 ноября, не попал в финал спринта.

В ходе полуфинального забега Большунов сцепился с Александром Бакуровым, а после гонки подошел к сопернику и толкнул его в спину. Бакуров от внезапного толчка повалил металлическое ограждение и повредил себе ногу. Не исключено, что он пропустит следующий этап Кубка России.

Рецидивист

Современные лыжные гонки с их обилием спринтов и масс-стартов — контактный вид спорта, и инциденты между гонщиками неизбежны. Большунов далеко не в первый раз становится их участником.

Пока Россия выступала на международной арене, такие эпизоды даже оправдывали: побеждать норвежцев и прочих финнов невозможно без определенной доли наглости.

Фото: [ МОК ]

На внутренних соревнованиях Большунов несколько раз конфликтовал с другим прославленным лыжником, Сергеем Устюговым. Это было немного на грани, но считалось, что противостояние двух великих спортсменов только добавляет огня гонкам. После очередного столкновения нынешней весной Устюгов бросил: «Саня, заколебал уже» (фраза передается в смягченном варианте).

Но произошедшее в Кировске явно затмило все предыдущие стычки Большунова. Инцидент случился после гонки, и олимпийский чемпион нанес сопернику травму.

Единодушное осуждение

Российское лыжное сообщество единодушно встало на защиту Бакурова, что, кстати, говорит о нравственном здоровье отечественных лыжных гонок.

Первым выступил молодой лидер сборной страны Савелий Коростелев.

Фото: [ Олимпийский чемпион Александр Легков и Савелий Коростелев/Федерация лыжных гонок России ]

«И вот это гордость страны? «Это за гранью фэйр-плей, это за гранью честной игры. Выясняйте на трассе, после трассы — перекиньтесь словами. Но зачем рукоприкладствовать? Нельзя такое делать лучшему лыжнику России», — написал Коростелев под опубликованным видео инцидента.

Юлия Ступак отметила, что проигрывать нужно уметь. Напарник Большунова по командному спринту в олимпийском Пекине Александр Терентьев заявил, что судьи не должны обращать внимание на титулы спортсменов и жестко наказывать за подобные действия.

Призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский считает, что Большунов должен понести серьезное наказание, — минимум месячная дисквалификация и денежный штраф. Никаких оправданий и смягчающих обстоятельств он не видит.

Куда же без Губерниева

«Большунова надо наказывать жестко. Думаю, Вяльбе придумает миллион отмазок, и его по традиции не тронут», — заявил Дмитрий Губерниев.

Известный комментатор давно воюет с президентов Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и использовал инцидент с Большуновым как повод лишний раз напасть на оппонента.

Вяльбе выразила сожаление, что великий Большунов не сдержал эмоций. Губерниева возмутило то, что глава ФЛГР в своем коротком комментарии не нашла слов для сожаления о травме Бакурова.

Комментатор называет Большунова «священной коровой» Вяльбе. Губерниев обрушился на ФЛГР за то, что провинившегося лыжника дисквалифицировали только на одну гонку. Но прежде, чем обвинять ФЛГР в попустительстве, нужно изучить регламент.

Фото: [ Федерация лыжных гонок России ]

Что грозит Большунову

Большунова лишили места в спринте — чему он вряд ли сильно расстроился, все равно в финал не попал. Следующую гонку олимпийский чемпион уже бежал: в классической разделке на 15 км Большунов занял лишь 13-е место — по ходу гонки у него возникли проблемы с креплениями.

Но дело в том, что судейская комиссия на этапе Кубка России имеет право аннулировать результат спортсмена только в одной гонке. Возможно, регламент несовершенен, но это закон.

Более серьезные санкции может вынести президиум ФЛГР, но он собирается планово, а не по отдельному случаю. Так, федерация уже анонсировала, что поведение Большунова будет рассмотрено на ближайшем заседании, которое пройдет 2 декабря.

Федерация может оштрафовать спортсмена на сумму до 50 тыс. руб. и отстранить его от соревнований на неопределенный срок. Так что какая-то дисквалификация Большунова наверняка ждет.

Обвинения вместо извинений

Фото: [ МОК ]

Все можно было бы смягчить, если бы Большунов принес извинения Бакурову. Но пострадавший лыжник их не дождался до сих пор и вряд ли когда-либо получит.

Наверняка Большунов не хотел нанести травму сопернику — это несчастный случай. Остальное можно объяснить эмоциями.

Но Большунов, уже остыв после гонки, и его тренер Юрий Бородавко высказывались в духе «сам виноват». Александр в эфире телеканала «Россия 1» не произнес никаких слов сожаления, зато рассказал, что Бакуров «прыгал ему на лыжи» — на подъеме и перед самым финишем. На самом деле, спорный вопрос, кто больше виноват в падении Большунова перед ленточкой — Бакуров находился впереди олимпийского чемпиона.

Большунов предположил, что его дисквалифицируют гонок на пять, «потому что я, наверное, тот спортсмен, которого все прекрасно любят, в кавычках, и хотят отыгрываться на мне».

«У Большунова выплеснулись наружу все эмоции. Произошел инцидент, который его абсолютно не красит. Тут я его совершенно не оправдываю. Однако нужно понимать, что Большунова довести до такого непросто. Это нужно постараться. Саша Бакуров, видимо, постарался вывести его из себя», — предположил Бородавко.

Сам по себе инцидент не так уж страшен, как его преподнесли в СМИ: мужская борьба, адреналин, в некоторых видах спорта и не такие стычки случаются. Но позиция Большунова, отсутствие извинений, даже формальных, — это реально беда.