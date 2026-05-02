От квадрокоптеров до стройматериалов: в Подольске собрали 10 тонн помощи для российских бойцов

Глава Подольска Григорий Артамонов в среду, 29 апреля, отправился в гуманитарную поездку в зону проведения специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе администрации округа, он встретился с военнослужащими сразу нескольких подразделений. Артамонов был рад вновь увидеть тех, с кем его связывает давняя дружба.

В рамках благотворительной инициативы, носящей название «Подольск помогает», силами местных жителей и городских предприятий было собрано около 10 тонн необходимых грузов. Сбор организовывали адресно — с учетом конкретных пожеланий и потребностей каждой бригады. Защитникам доставили все, что они ранее запросили: от высокотехнологичных квадрокоптеров до востребованных строительных материалов.

Отдельного внимания заслуживает поддержка, оказанная 106-й гвардейской Тульской дивизии. Военнослужащим этого соединения приходится выполнять боевые задачи в крайне сложных физико-географических условиях, а именно — в пределах широкой речной поймы. В таких условиях оперативность и эффективность передвижения личного состава напрямую влияет на успех проведения боевых операций, а также на сохранение жизней бойцов.

Для кардинального повышения их мобильности Григорий Артамонов вручил подразделению мощный гидроцикл — техника обладает значительным превосходством по скорости хода и маневренности по сравнению с обычными лодками, и на данном конкретном участке она стала по-настоящему крайне востребованным приобретением.

Также глава Подольска вместе с приглашенными артистами поздравил защитников с приближающейся великой датой — 9 Мая. Для бойцов прозвучали военные песни тех лет, которые хранят историческую память о подвиге предков и мощи народного духа. Многие военнослужащие, как сообщается, подпевали выступающим.

Во время задушевных бесед была особо подчеркнута преемственность поколений: тогда, в победном 1945-м, Победа была завоевана благодаря общим усилиям, стойкости и единству фронта и тыла. И точно такие же духовные ценности и сила характера, по мнению участников встречи, помогают современным героям выполнять их нелегкий долг сегодня.

«Будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку. Потому что победа, как и прежде, складывается из общих усилий — и на передовой, и в тылу», — прокомментировал Григорий Артамонов.

